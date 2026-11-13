Ciryl Gane vs Josh Hokit: Dónde ver EN VIVO la pelea de UFC 334; fecha, horario y cartelera completa

Ciryl Gane se mide a Josh Hokit en UFC 334 por el título de peso completo

Este sábado se pone en juego el título de peso completo de la UFC con el choque entre el campeón Ciryl Gane ante el retador Josh Hokit. Ambos estelarizan UFC 334, que tendrá además un esperado encuentro entre Kayla Harrison y Amanda Nunes por el cetro de peso gallo femenil.

Luego de una serie de polémicas en la jaula, de cambios en los rankings y sorpresas, el francés Ciryl Gane llega como el campeón de la categoría reina de los deportes de combate y defenderá ante la sensación ascendente Josh Hokit, quien con un estilo que agrada al público y buenas actuaciones se ganó la oportunidad de ir por la corona.

💢 PELEA ESTELAR 💢

Por cinturón de peso completo 🏆



👑 Ciryl Gane 🆚 Josh Hokit#Polymarket #UFC334 | Sáb. 14 de noviembre | En vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/9SSsk8DeBK — UFC Español (@UFCEspanol) November 12, 2026

¿Dónde ver UFC 334?

La cartelera de UFC 334, con la pelea estelar Ciryl Gane vs Josh Hokit, inicia este sábado 14 de noviembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México y se puede ver en México únicamente por la señal de Paramount Plus.

Cartelera estelar: 20:00 horas

Preliminares: 18:00 horas

Primeras preliminares: 16:00 horas

PELEA CO-ESTELAR ‼️

Por cinturón de peso gallo femenil 🏆



👑 Kayla Harrison 🆚 Amanda Nunes 🐐#Polymarket #UFC334 | Sáb. 14 de noviembre | En vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/y64anlmEs0 — UFC Español (@UFCEspanol) November 12, 2026

Ciryl Gane y Josh Hokit prometen espectáculo

El evento UFC 334 se realiza en el Madison Square Garden de Nueva York, Estados Unidos. El inmueble ha albergado algunas de las grandes peleas de boxeo de la historia y recientemente las mejores funciones de la UFC.

Ciryl Gane llega a la pelea como el campeón de peso completo y con nombres importantes en su récord como Francis Ngannou, Jon Jones y Tom Aspinall. Aunque la mejor victoria que tiene es ante Alex Pereira, quien fue doble campeón de la UFC (peso medio y semicompleto) y a quien derrotó en la pelea por el campeonato interino.

Posteriormente al combate, Gane fue ascendido a campeón absoluto de la categoría luego que Tom Aspinall tuviera que dejar vacante el cinturón por un problema en los ojos derivado curiosamente por una pelea en la que Gane le pica claramente los ojos.

La GOAT Amanda Nunes 🐐 está muy emocionada por seguir haciendo historia para su país 🇧🇷#Polymarket #UFC334 | Sáb. 14 de noviembre | En vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/35wbXwzukO — UFC Español (@UFCEspanol) November 12, 2026

Por el otro lado, Josh Hokit ha dado más de qué hablar en la UFC por su personalidad fuera de la jaula, ya que creó un personaje que encaja con los gustos de los aficionados estadounidenses y aunque sí viene de superar a Curtis Blaydes y Derrick Lewis, tampoco son los grandes contendientes en peso completo.

Otro punto clave será una pelea que puede empezar a influir en la conversación de la mejor peleadora femenil, ya que Kayla Harrison defiende el cetro de peso gallo femenil ante la leyenda Amanda Nunes, quien salió del retiro para competir ante una rival que parece estar a la altura de su legado.

aar