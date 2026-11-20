La historia de Hirving Chucky Lozano en el LA Galaxy terminó este viernes, pues el equipo de la MLS lanzó un comunicado en donde informan que no harán efectiva la cláusula de compra por el extremo mexicano, quien tiene que regresar al San Diego FC.

“Hemos declinado las opciones contractuales de Hirving Lozano, Pablo Ruiz, Novak Mićović, Isaiah Parente, Tucker Lepley, Chris Rindov, Gino Vivi, Ascel Essengue, y Brady Scott”, dijo Los Angeles Galaxy en redes sociales.

De cara a la temporada 2027 de la MLS, el Galaxy informó que 20 jugadores del equipo de 2026 tienen contrato vigente y permanecerán en Los Ángeles, pero Hirving Lozano finalizó su cesión con el Galaxy y ha regresado a su club de origen, el San Diego FC.

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We have declined contract options for Hirving Lozano, Pablo Ruiz, Novak Mićović, Isaiah Parente, Tucker Lepley, Chris Rindov, Gino Vivi, Ascel Essengue, and Brady Scott. pic.twitter.com/PfaplETh07 — LA Galaxy (@LAGalaxy) November 20, 2026

Así queda la plantilla del LA Galaxy al momento

Porteros (1) : JT Marcinkowski

Defensores (9): Julián Aude, Lucas Calegari, Riley Dalgado, Emiro Garcés, Jakob Glesnes, Justin Haak, José Magaña, Harbour Miller, John Nelson

Centrocampistas (7): Troy Elgersma, Vicente García, Riqui Puig, Marco Reus, Sergi Roberto, Lucas Sanabria, Elijah Wynder

Delanteros (3): Kyōgo Furuhashi, Joseph Paintsil, Erik Thommy

Los siguientes jugadores tienen contratos garantizados para la Temporada Sprint de la MLS 2027: Julián Aude, Lucas Calegari, Riley Dalgado, Kyōgo Furuhashi, Emiro Garcés, Jakob Glesnes, JT Marcinkowski, Harbour Miller, John Nelson, Joseph Paintsil, Riqui Puig, Marco Reus, Sergi Roberto, Lucas Sanabria, Erik Thommy y Elijah Wynder . Además, los productos de LA Galaxy Academy, Vicente García y José “Pepe” Magaña, se unirán al primer equipo con contratos de MLS Homegrown.

El Galaxy ha ejercido las opciones de contrato para 2027 sobre Troy Elgersma y Justin Haak. Los contratos de João Klauss, Isaiah Parente, Gino Vivi y Maya Yoshida han finalizado. El club mantiene conversaciones con Klauss y Taylor sobre su posible regreso al Galaxy en 2027.

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