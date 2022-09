AMÉRICA: Agustín Marchesín recuerda el desgarrador momento que vivió al salir de Coapa (VIDEO)

A poco más de tres años de haber salido del América, el portero argentino Agustín Marchesín guarda con mucho cariño los recuerdos de su paso por las Águilas.

La conexión que logró Marchesín con el equipo azulcrema y con sus aficionados fue tan especial, que inclusive reveló que le llevó años asimilar la idea de que ya no formaba parte del club capitalino, siendo su salida del mismo un momento desgarrador.

"Salí llorando del América porque realmente me costó muchísimo, fue una decisión más familiar, porque yo no quería saber nada ni irme de ahí, porque era el sueño de jugar la Champions, de lo que significaba la Champions, de lo que era jugar en Europa, pero América me costó mucho salir de ahí, me costó incluso años aceptar que me fui de ahí", aseveró el guardameta del Celta de Vigo en entrevista con LaLiga de España.

En el mismo tenor, Agustín Marchesín recordó la felicidad que significó su llegada al América, club en el que conquistó tres títulos (una Liga MX, una Copa MX y un Campeón de Campeones).

"Llegar al América fue un sueño hecho realidad por lo que representa a nivel nacional en México e internacional en el mundo, porque es un club muy grande y uno conoce al América desde adentro con la magnitud que tiene. Es imposible describir con palabras lo que representa realmente", resaltó.

La predicción del Brujo Mayor sobre el América en Liguilla

El América ha tenido un gran desempeño en el Torneo Apertura 2022, por lo que es uno de los equipos considerados favoritos para conquistar el título de la Liga MX.

Con la Liguilla a la vuelta de la esquina, el Brujo Mayor lanzó su predicción de cómo le irá a las Águilas, a las que les basta una victoria sobre el Puebla en la Jornada 17 para acabar líderes en la clasificación.

"El América llegará al último partido, a la Final, pero no será el Campeón", aseguró el Brujo Mayor, de acuerdo con información de ESPN.

EVG