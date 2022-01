AMÉRICA: ¡De Alemania para México! Las Águilas ya tiene al sustituto de Aguilera

América no encuentra el extremo por derecha que quiere Santiago Solari, pero ya tiene prácticamente cerrado al defensor que sustituirá a Emanuel Aguilera en la central del cuadro azulcrema.

Según información de Súper Deportivo AM, América quiere los servicios de español de Jorge Meré Pérez, quien actualmente milita en la Bundesliga de Alemania con el FC Colonia.

Emanuel Aguilera fue anunciado como nuevo refuerzo del Atlas y Solari de inmediato solicitó a su directiva que le trajeran un central que pudiera competir en todas las áreas.

Jorge Meré, tiene 24 años, nació en la Ciudad de Oviedo, España. Perteneció al Sporting de Gijón y en 2015 subió al primer equipo, para 2017 el Colonia se hizo de sus servicios, pero el ibérico desea darle un cambio a su carrera.

Herrera manda mensaje al América y Solari

El ténico de las Águilas del América, Santiago Solari, se vio envuelto en la polémica, luego de que fuera expulsado en el duelo de la Jornada 1 ante el Puebla.

Ante esto, el actual entrenador de los Tigres de la UANL, Miguel Herrera, mandó un duro mensaje y aseguró que si hubiera sido él, hubiera habido mayores repercusiones.

“No lo sé, no tengo ni idea, la federación es la que toma las decisiones, lo que si me queda claro es que si hiciera eso Miguel Herrera sería un escándalo nacional, pero no lo es y ya lo que decida la federación… nosotros estamos pensando en Tigres y cambiando nuestra conducta para ser cada vez mejores", dijo.

