América: Bruno Valdez recibe emotivo homenaje en el Estadio Azteca (VIDEO)

Después de que se confirmó la salida de Bruno Valdez del América, el defensa paraguayo recibió un emotivo homenaje de despedida de parte de sus ahora excompañeros en el Estadio Azteca.

Momentos antes de que comenzara el duelo entre las Águilas y el Querétaro en el marco de la Jornada 1 del Torneo Clausura 2023, los futbolistas del equipo azulcrema le hicieron un pasillo al guaraní para reconocerle su entrega con el club en los seis años y medio que formó parte del mismo.

Minutos después, el América compartió en sus redes sociales el homenaje que recibió el zaguero sudamericano, el cual acompañó con el mensaje “Gracias Bruno Valdez, el defensa con más goles en la historia de las Águilas del América”.

¡Gracias Bruno Valdez @bruvaldez! 🦅

El defensa con más goles en la historia de las Águilas del América. 🇵🇾🦅 pic.twitter.com/MTc2OeftRg — Club América (@ClubAmerica) January 7, 2023

Bruno Valdez anotó 27 goles con la camiseta del América, lo que lo convierte en el defensa con más tantos en la historia de la entidad capitalina.

En cuanto a títulos, el guaraní conquistó tres en total durante su estadía en Coapa: 1 Liga MX (Apertura 2018), 1 Copa MX (Clausura 2019) y un Campeón de Campeones (2018-2019).

Tigres busca romper el mercado con campeón europeo

Los Tigres ya preparan la bomba del Clausura 2023, pues medios señalan el interés de los felinos por un crack sudamericano que es campeón europeo, ya que conquistó la Europa League la campaña pasada, siendo el segundo torneo más importante a nivel de clubes tras la Champions League.

Se trata del delantero Rafael Santos Borré, quien juega en el Eintracht Frankfurt de Alemania y de acuerdo con información del diario AS, los de la Liga MX lanzaron una oferta importante por el jugador colombiano, sin embargo, el cuadro alemán no aceptó la primera propuesta.

Los reportes no detallan la cantidad de dinero que los Tigres ofertaron por el ariete exRiver Plate (en donde ganó la Copa Libertadores), no obstante, sí indican que no será sencillo para los felinos hacerse de los servicios de Borré, ya que clubes en España e Italia siguen de cerca al jugador.

EVG