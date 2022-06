América: Fernando Ortíz rompe el silencio y define el futuro de Giovani dos Santos en el equipo

En los últimos días se manejó que Giovani dos Santos estaría muy interesado en regresar al América para jugar al lado de hermano Jonathan, sin embargo, el director técnico de las Águilas definió el futuro del atacante dentro del equipo.

Fernando Ortiz fue directo y cortó las aspiraciones del mayor de los dos Santos de jugar en el club por el momento: "Bueno, no, por el momento no. Yo no descarto nada, la vida da muchas sorpresas, más con una institución tan grande, pero hoy no está con nosotros, no contamos con él".

Las palabras del "Tano" Ortiz se dieron cuando el equipo salía rumbo a Cancún para afrontar la pretemporada de cara al Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

América | Diego Lainez se alejaría de las Águilas

También se había comentado de un posible regreso al club por parte de Diego Laniez, pero reportes de España ponen al canterano del América fuera del Real Betis y con destino hacía Grecia.

AS, Mundo Deportivo y Diario Sevilla señalan que Lainez está en la mira del AEK de Atenas, equipo que está al mando del estratega argentino Matías Almeyda, DT que tuvo un paso por la Liga MX con las Chivas.

Los medios indican que el ex del América se encuentra seguido de cerca por agentes del cuadro helénico, que es un club grande en su país y con la dirección de Almeyda intentarán meterse a la Champions League.

