¡OFICIAL! Matías Almeyda es presentado como nuevo entrenador del AEK de Grecia

🟡Με προπονητή τον Ματίας Αλμέιδα η επιστροφή στο σπίτι μας!

⚫️AEK FC is delighted to announce the appointment of @peladoalmeyda as Head Coach!

🟡Μatias Almeyda es el nuevo entrenador de AEK FC!

💛Vamos Mati! 🇦🇷#aekfc #aekfamily #WelcomeMatias #MatiasAlmeyda #newcoach pic.twitter.com/7ZWH60LBhR