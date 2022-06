Diego Lainez, con pie y medio fuera del Betis; el mexicano tendría definido su futuro

Diego Lainez no ha tenido muchos minutos para demostrar su calidad en LaLiga, por lo que el jugador mexicano buscaría salir del Real Betis para tener actividad de cara a la Copa del Mundo Qatar 2022.

Medios españoles señalan que Lainez está en la mira del AEK de Atenas, equipo de Grecia que está al mando del estratega argentino Matías Almeyda, DT que tuvo un paso por la Liga MX con las Chivas.

Campeones Copa Del Rey 2022 pic.twitter.com/WMxvGVXQGB — Diego Lainez Leyva (@DiegoLainez10) April 24, 2022

AS, Mundo Deportivo y Diario Sevilla indican que el ex del América se encuentra seguido de cerca por agentes del cuadro helénico, que es un club grande en su país y con la dirección de Almeyda intentarán meterse a la Champions League.

LaLiga | Diego Lainez interesa a equipos de la Liga MX

Diego Lainez no tiene mucha actividad con el Betis de LaLiga y el presidente deportivo del América, Santiago Baños, estuvo en España por lo que intensificó el rumor de su posible regreso a las Águilas.

Santiago Baños realizó un viaje al viejo continente y medios reportaron que sería para intentar que Diego recalara en el América, sin embargo, al ser cuestionado el directivo azulcrema fue cuidado con sus palabras.

DIEGO LAINEZ REGRESA AL AMERICA.



Con información de @GibranAraige, Santiago Baños viajó la semana pasada a España para cerrar el préstamo de Diego Lainez. — Andrés Vaca (@Andres_Vaca_) May 5, 2022

"Fui de vacaciones, no seas chismoso. Lo de Diego no es tan sencillo, obviamente qué equipo no quisiera contar con él, es un jugador mexicano con marcas especiales, ganó una final, pero no es sencillo..." comenzó.

"Betis pagó una cantidad importante por él y también está buscando la mejor opción para Diego. Hoy estamos enfocados en el tema de la Liguilla y posteriormente veremos qué sucede, pero no es un tema sencillo", aseguró para Marca Claro.

