AMÉRICA: La máxima estrella del equipo acepta su deseo por ir a la MLS

La Major League Soccer (MLS) ha tenido un crecimiento importante en los últimos años, por lo que varios futbolistas internacionales quieren jugar ahí, entre otras cosas, por los altos salarios que ofrecen.

Guillermo Ochoa, una de las máximas estrellas del América aseguró que la MLS es una liga en la que le interesaría jugar, pues destacó que tienen varios factores interesantes.

"Sí claro que sí (le interesa jugar en la MLS ), es una liga que tiene muchas cosas buenas, que ha mejorado bastante, la estructura es muy positiva. En un futuro por supuesto que sí y ya veremos qué pasa más adelante, pero es una liga que sí me atrae”, dijo para TUDN.

Actualmente Memo no tiene ninguna oferta de la MLS y es uno de los máximos pilares de las Águilas del América, al ser a su vez un ídolo de la institución.

ALEXIS VEGA NO DESCARTA IR A LA MLS

En el marco del All Star Game de la MLS y la Liga MX, el atacante de las Chivas, Alexis Vega, no le cerró las puertas a ir a la liga del balompié estadounidense.

"Sí, por qué no, aunque no lo veo muy pronto porque tengo sueños por cumplir y quizá más adelante pueda ser una posibilidad, pero obviamente me encantaría", sentenció.

