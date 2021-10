AMÉRICA: La polémica declaración de Iker Casillas contra Santiago Solari

Santiago Solari, actual entrenador del América, vivió una de las épocas de oro del Real Madrid, en la que uno de sus excompañeros fue el exguardameta Iker Casillas y quien estuvo hace unos días en la Ciudad de México.

En entrevista con TV Azteca, Casillas reconoció que Solari es un buen entrenador y los números en el América lo respaldan, pero también dio a entender que al parecer la relación entre ambos, no es muy buena.

My first match in @ChampionsLeague !! 2️⃣2️⃣ years ago!! Beautiful moments in my life!! #HappyWednesday pic.twitter.com/SdUTHVZUNP — Iker Casillas (@IkerCasillas) September 15, 2021

"Empezó un proyecto nuevo al que este año le ha dado continuidad, y están los resultados del América. Me parece un gran entrenador, ha sido un grandísimo jugador, y toda la suerte del mundo. Le deseo que le vaya fenomenal porque también, me guste o no, siempre va a estar ligado al Real Madrid", dijo Ike Casillas.

Casilla y su gran amistad con algunos mexicanos

Iker Casillas además de defender los colores del Real Madrid, también jugó en el Porto de Portugal y ahí tuvo la oportunidad de conocer a varios futbolistas mexicanos.

El campeón del mundo en Sudáfrica 2010 con la Selección de España convivio con Miguel Layún, Diego Reyes, Héctor Herrera, "Tecatito" Corona, Raúl Gudiño y algunos otros, por lo que reconoció que tiene muy buena amistad con todos ellos.

"Gente saludable, gente muy 'maja', que ha formado parte de mi vida, que siempre me ha hablado muy bien de México. He compartido con ellos ratos inolvidables y ahora me toca verlos de una manera diferente, pero me siento un poco orgulloso porque algunos de los consejos que en su día les he dado, veo que los siguen teniendo en su cabeza. Que tengan una carrera plena, llena de éxitos, que disfruten, puedan divertirse y sentar una trayectoria muy, muy buena", reconoció el exportero.

daho