AMÉRICA: Roger Martínez niega que quiera marcharse del club para irse a Europa

Con dos goles en lo que va del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX, el colombiano Roger Martínez, delantero del América, negó categóricamente que quiera marcharse del conjunto capitalino para emigrar a un club de Europa.

"Yo no tengo en la cabeza eso (que se quería ir a Europa), en este club todo futbolista debe estar contento y se han dicho cosas que no son ciertas, porque nunca dije que estaba mal o que me quería ir, es el club más grande de México y cualquier futbolista estaría feliz aquí; yo me siento bien y tengo mi cabeza acá para ayudar al equipo", aseguró el atacante del América en conferencia de prensa.

El sudamericano, quien llegó a las filas del América en el Apertura 2018, subrayó que un sector de aficionados de los de Coapa se molestó con él porque se manejó la versión de que no estaba feliz en el equipo.

"Si mucha gente me quería fuera era por muchas cosas que se decían que sinceramente no eran ciertas, pero nunca presté atención a eso. Siempre pensé en trabajar y en dar el máximo, pero sabía que en cualquier momento iba a tener una oportunidad y trato de ayudar al club y estoy contento porque estoy teniendo minutos", resaltó Martínez, quien desde su llegada al América ha anotado 20 goles, 15 en Liga MX, cuatro en Copa MX y uno en la Campeones Cup.

Roger Martínez en el Guard1anes 2021

En lo que va del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX, Roger Martínez ha disputado 268 de 810 minutos con el América, lo que equivale al 33.09 por ciento.

El originario de Cartagena de Indias ha tenido actividad en ocho juegos con el América en el semestre, pero solamente en dos de ellos Santiago Solari lo envió como titular: en la Fecha 6, contra el Querétaro, y en la 9, ante Tijuana.

