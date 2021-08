Ana Guevara rompe el silencio sobre la actuación de México en Juegos Olímpicos

La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara rompió el silencio y habló sobre la participación de México en los Juegos Olímpicos de Tokio.

A su llegada a la Ciudad de México, Ana Guevara habló sobre la participación de los atletas mexicanos y aseguró que fue una buena actuación, pese a que no se alcanzó su pronóstico de medallas.

Antes de la justa veraniega, Ana Guevara había pronosticado al menos 10 medallas para atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos, aunque al final sólo fueron cuatro.

"Sí los hubo los resultados. El pronóstico de las 10 medallas fue lo que no se concretó, pero resultados los hubo. Los chicos participaron en los Juegos Olímpicos y el resultado es positivo", dijo Guevara.

DEJARON BUEN SABOR DE BOCA

Además, Ana Guevara afirmó que los atletas dejaron un buen sabor de boca, pues hubo varios que acabaron en el Top 10 de sus disciplinas.

"El desempeño de la delegación en la medalla deja bastante buen sabor de boca. Los metales pues no competí yo, no puedo garantizar metales dentro del escenario deportivo, pero fueron muchos cuartos lugares que, de haber sido medallas, no hubieran sido las 10, hubiéramos rebasado los 10 metales, pero el pronóstico no tiene palabra", sentenció.

rmp