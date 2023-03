Atlas vs Olimpia | VIDEO: Resumen, goles y resultado, octavos de final de vuelta de la Concachampions

Atlas salió a la cancha del Estadio Jalisco en busca de una hazaña, ya que estaba obligado a remontar un 4-1 ante el Olimpia de Honduras para seguir con vida en la Liga de Campeones de la Concacaf.

Con doblete de Julián Quiñones, un gol Ozziel Herrera y otro de Aldo Rocha se hizo posible la gesta y los Rojinegros ganaron 4-0, para dejar el global 5-4 y acceder a los cuartos de final de la Concachampions.

¡GOL de @AtlasFC! 🔴⚫️@julian_quiones3 anota de cabeza y acerca a Los Rojinegros 2-4 en el marcador global.#SCCL23 pic.twitter.com/OhcpunnYFn — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) March 15, 2023

⚽ ¡GOOOOL!@AtlasFC 🔴⚫ pone el marcador 2-0, y el global está ahora 4-3 a favor de @CDOlimpia. | #SCCL23 pic.twitter.com/3W53h0Dc0Q — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) March 15, 2023

⚽ ¡GOL Rojinegro! ¡Aldo Rocha! 🔴⚫@AtlasFC anota un gol que dejó al Estadio Jalisco de pie. ¡Se empata el marcador global 4-4 y Atlas tiene ventaja por gol de visitante! | #SCCL23 pic.twitter.com/2VspqMtCxp — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) March 15, 2023

Julián Quiñones, como casi siempre, se hizo presente en el marcador en favor de los Rojinegros. El letal delantero rojinegro marcó de cabeza en la primera parte (38') y puso el primero en la pizarra, el 2-4 parcial en el global, ya que en la segunda mitad Atlas volvió a anotar.

Los Zorros dominaron los primeros 45 minutos y el regreso del descanso no fue diferente, aunque tuvo que ser hasta el 62' cuando plasmaron ese dominio en el marcador gracias a Ozziel Herrera.

Aldo Rocha puso el tercero del club de la Liga MX en el compromiso y empató el marcador global 4-4, por lo que el Atlas tomó la ventaja por el gol de visitante, sin embargo, faltaba el segundo gol de Quiñones en el cierre del cotejo.

Atlas vive su peor momento de los últimos años, pues desde la salida de Diego Cocca el equipo no encuentra su mejor versión y al mando de Benjamín Mora, actual timonel, la situación es preocupante en la Liga MX, pues solo tienen una victoria.

Los Tigres buscan avanzar en Concachampions ante Orlando City

Luego de empatar sin goles en el Estadio Universitario, los Tigres buscan el pase a cuartos de final de Concachampions como visitantes ante Orlando City. El duelo es este miércoles en los Estados Unidos.

El gol de visitante todavía cuenta en esta ronda, por lo que los felinos deben aprovechar su poder en ofensiva y finiquitar cuanto antes del cotejo, recordando que el ganador del torneo accede al Mundial de Clubes de la FIFA.

Tigres tendrá una baja sensible, ya que el goleador francés André-Pierre Gignac no realizó el viaje a Florida porque no cuenta con el esquema de vacunación de COVID-19 por un tema personal.

aar