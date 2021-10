BARCELONA: Ídolo culé, dispuesto a regresar al equipo 'si me necesita'

Luego de que en semanas anteriores terminó su vínculo con el Sao Paulo, Dani Alves, exfigura del Barcelona, sigue sin encontrar equipo.

Ante lo difícil que está resultando para la entidad culé la primera temporada sin el argentino Lionel Messi, el defensa brasileño se puso a disposición del club español.

Foto: Captura de Twitter

Las declaraciones de Alves, exestrella del Barcelona

Dani Alves, quien defendió la camiseta del Barça de 2008 a 2016, aseveró que volvería sin dudarlo a la escuadra blaugrana, lo cual haría si los directivos se comunican con él.

"Salí diciendo que cuando el Barça me necesitara y me quisiera yo estaría a su disposición independientemente de donde estuviera. Es demasiado el cariño, el amor y el respeto que tengo por esta casa. Si el Barça piensa que me necesita, sólo tiene que llamarme", comentó el zaguero de 38 años en entrevista con Sport.

Alves, medallista olímpico dorado con Brasil en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, está convencido de que su experiencia podría ser muy útil si se suma a las filas del equipo dirigido por Ronald Koeman.

"Yo sigo pensando que puedo aportar en cualquier lugar, pero más en el Barça por la cantidad de jóvenes que tiene ahora. En todo lugar que he ido siempre he pensado que la mezcla perfecta es la experiencia con la juventud", remarcó el originario de Juazeiro, Bahía.

Estadísticas del Barcelona en la temporada

En lo que va de la Campaña 2021-2022, el equipo culé ha disputado nueve compromisos, de los cuales ha ganado tres, empatado tres y perdido la misma cantidad, dos de ellos en la Champions League, lo que lo tiene en riesgo de quedar fuera en la fase de grupos del certamen continental.

EVG