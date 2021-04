Bayern Múnich: Directivo del conjunto alemán le manda guiño al "Chicharito"

Javier "Chicharito" Hernández disfruta de un gran momento en la MLS y el Bayern Múnich se rinde a sus buenas actuaciones, pues después de dos partidos, ha marcado en cinco ocasiones y mantiene al Galaxy LA como líderes de su división.

El bueno paso del "Chicharito es seguido de cerca por los equipos europeos, ya que en el Viejo Continente logró hacer una destacada trayectoria y un directivo del Bayern Múnich reconoció su entrega dentro de la cancha.

¿Cómo lo haces @CH14_? 😱



El gol que completó el Chicha-Trick 🎩pic.twitter.com/SOOuATgs9D — LA Galaxy (@LAGalaxy_Es) April 27, 2021

Rudolf Vidal, presidente del Bayern Múnich en América, en entrevista con MedioTiempo reconoció que le encantaría ver a más mexicano en la Bundesliga.

"Me encantaría que hubiera no súlo uno, sino cinco mexicanos en el Bayern Munich porque eso nos ayudaría como Rafa Márquez al Barcelona o Hugo Sánchez al Real Madrid. Hemos tenido grandes ejemplos en la Bundesliga como Marco Fabián y Carlos Salcedo en Frankfurt, por supuesto que Chicharito en Leverkusen. ¿Quién no querría a Chicharito en su equipo?

En busca del atento en América

El Bayern está realizando un torno llamado Youth Cup para encontrar nuevos talentos en el continente americano y dote todo en México.

"Esta Youth Cup es algo que hacemos en los mercados más importantes de futbol a nivel regional y mundial. Ahí entra México porque tenemos datos de que la base más grande de fanáticos del Bayern Munich fuera de Alemania está en México", resaltó