NFL: Belinda y el día que cantó en el Super Bowl XLII; ¿Lo recordabas? (VIDEO)

En 2008 se jugó el SuperBowl XLII entre New England Patriots contra New York Giants en Glendale, Arizona. El Show de Medio Tiempo corrió por parte de Tom Petty and the Heartbreakers, pero los patrocinadores del evento decidieron armar dos foros extras, uno de ellos comandado por latinos.

Pepsi Música Super Bowl Fiesta fue el concierto previo al partido donde cantaron grupos mexicanos como Camila, RBD y Belinda. Esta última revivió hace unos días su participación en la que interpretó su icónico tema “Bella Traición” y añadió “Contigo o sin ti” a la lista.

En entrevista con Glamour España, la cantante hizo una reflexión sobre la música y enfatizó su importancia en cada etapa de su vida. "La música cambia vidas y también te transforma, te transporta. Recordar también es volver a vivir", confesó la actriz hispanomexicana.

También mencionó que había estado frente a las cámaras desde temprana edad y eso le daba una perspectiva diferente ante los medios, pues tan sólo esta presentación en el Super Bowl se dio cuando ella tenía 18 años.

“(…) Estar frente a las cámaras desde pequeñita siempre te hace tener cierta responsabilidad. Mides mucho las palabras que dices. Todo siempre debía estar muy cuidado y eso a mí me creaba cierta presión. Menos mal que mi familia siempre ha estado conmigo incondicionalmente", concluyó la cantante de 33 años.

Super Bowl LVII supera récord de espectadores

Así como el debut de Belinda en un Super Bowl, la ciudad de Glendale Arizona fue testigo del Super Tazón más visto de la historia. Front Office Sports actualizó las cifras de las cadenas que transmitieron la remontada de Kansas City ante Philadelphia y este evento promedió 115.1 millones de espectadores para su edición número 57.

Nuevo récord de espectadores Super Bowl LVII Foto: @FOS

El récord anterior correspondía a 114.4 millones de espectadores para la cobertura del 2015 de la victoria de los New England Patriots sobre Seattle Seahawks.

Para el Super Bowl LVII se había estimado una audiencia de 113 millones de espectadores, pero la cifra actualizada marca un nuevo campeón en vistas.

mmt