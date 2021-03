BOX: Andy Ruiz admite errores pasados y sentencia que no quiere volver a perder

El boxeador mexicoestadounidense Andy Ruiz aseguró que desde aquella derrota sufrida en diciembre de 2019 ante el británico Anthony Joshua se ha vuelto muy disciplinado, pues no quiere volver a perder una pelea de box.

El siguiente combate de Destroyer es el próximo 1 de mayo, cuando se vea las caras con el también mexicoestadounidense Chris Arreola.

"Entendí que no se puede jugar boxeo, a comparación de aquella vez hoy he trabajado con mucha disciplina, ahorita andamos en ch... entrenando duro, no quiero perder otra vez. No estaba haciendo bien las cosas, pero hoy me siento fuerte, estoy listo para el 1 de mayo", comentó Andy Ruiz en conferencia de prensa.

Pese a la confianza que tiene en sí mismo, Andy Ruiz no se confía de Chris Arreola, a quien ve como un gran contrincante.

"Cada pelea es difícil, nunca he pensado que sea fácil, Chris viene con todo, pega duro, pero en nuestra mente no hay otra cosa más que ganar", subrayó el pugilista originario de Imperial, California.

Eddy Reynoso respalda a Andy Ruiz

Eddy Reynoso, entrenador de Andy Ruiz, reconoció el empeño que ha puesto Destroyer para dejar atrás las indisciplinas.

"La verdad es que Andy ha trabajado mucho y ha sido muy disciplinado. A mí alguna gente me decía que era indisciplinado, pero a mí me ha demostrado que no, sabemos de la calidad del rival, pero nosotros estamos haciendo nuestro trabajo", comentó en rueda de prensa Reynoso, quien también entrena al tapatío Saúl "Canelo" Álvarez.

