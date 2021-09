BOX: Donald Trump será comentarista de una pelea en Hollywood

La Razón Online /Associated Press

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, colaborará como comentarista en la función de box encabezada por el excampeón de peso pesado, Evander Holyfield, y Vitor Belfort, a celebrarse en Hollywood, Florida, el próximo sábado 11 de septiembre.

Trump estará acompañado por su hijo, Donald Jr., para la transmisión alterna de la cartelera de cuatro peleas y que estará disponible por FIRE.TV en la modalidad de pago por evento. De acuerdo con FITE.TV, el costo de la pelea será de 49.99 dólares y estará disponible a través de teléfonos móviles y en la aplicación de Smart TV.

Foto: Captura de Twitter

¿Qué dijo Trump al respecto?

“Amo a los grandes boxeadores y las grandes peleas. Estoy entusiasmado de ver eso el sábado en la noche y de compartir mis ideas junto al ring. No se querrán perder este evento especial”, señaló el expresidente de Estados Unidos en un comunicado.

La pelea de box originalmente se iba a disputar en Los Ángeles, California, e iba a ser encabezada por el regreso al ring de Oscar de la Hoya para enfrentar a Vitor Belfort, el excampeón de la UFC.

Sin embargo, el "Golden Boy" se dio de baja tras ser hospitalizado con COVID-19. Holyfield entró como un reemplazo tardío, lo que llevó a más cambios.

Las otras peleas programadas para el 11 de septiembre son Anderson Silva vs. Tito Ortiz. David Haye vs. Joe Fournier y Andy Vences vs. Jono Carroll.

