BOX: Joe Saunders se enferma, ¿Está en riesgo la próxima pelea del "Canelo"?

Luego de que el pasado 27 de febrero venció al turco Avni Yildirim, el tapatío Saúl "Canelo" Álvarez reveló que su siguiente pelea de box será el próximo 8 de mayo, cuando se mida ante el británico Billy Joe Saunders.

Sin embargo, el púgil europeo dio a conocer que padece una enfermedad respiratoria, lo que le ha impedido iniciar su campamento de entrenamiento de cara al combate contra el mexicano.

En entrevista con el programa 'The Ak & Barak Show' de DAZN, Saunders señaló que los médicos le ordenaron tomarse un descanso de por lo menos una semana y media antes de ponerse de nueva cuenta los guantes.

"No tenemos calefacción y yo tengo gripe, me dieron 10 días de descanso. Por el momento, estoy tratando de dejar de esperar, todavía no tenemos tiempo para elaborar un plan de juego. Estamos un poco lejos, me quedan unas dos piedras por sacar", comentó Saunders.

Lo que más le inquieta al originario de Welwyn Garden City, Hertfordshire, de cara a su pelea de box ante el "Canelo" es no llegar al límite de las 168 libras, pues confesó estar 24 encima de las permitidas.

"Una vez que salgan las 24 libras, entonces podemos idear un plan de juego. Por el momento, solo estoy tratando de concentrarme en perder un poco de peso. Estoy haciendo lo mejor que puedo", resaltó el pugilista de 31 años.

Cartel de la pelea entre "Canelo" y Saunders Foto: Captura de pantalla

"Canelo", el deportista más afectado por el COVID-19

La revista Forbes publicó la lista de los deportistas mejor pagados del mundo en 2020, en la que resalta que el más afectado de ellos a causa de la pandemia de COVID-19 fue el "Canelo" Álvarez.

De acuerdo a la publicación, el "Canelo" pasó de ganar 92 millones de dólares en 2019 a 35 millones en 2020.

La notoria disminución se debe a que el año pasado Álvarez Barragán solamente disputó una pelea, la cual fue el 19 de diciembre contra el británico Callum Smith en San Antonio, Texas.

EVG