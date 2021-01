BOX: Julio César Chávez revela en qué pelea sintió que se moría (VIDEO)

Julio César Chávez es una leyenda del deporte mexicano e internacional y siempre da de qué hablar. En esta ocasión en una entrevista con TUDN, la leyenda del pugilismo reveló la única ocasión en la sintió que moría arriba de un ring.

Aunque suena extraño una de las peleas más importantes en su andar y una de las cuales la lanzó a la cima de la historia, también pudo ser la última en su trayectoria, pues JCC reconoció que ante Meldrick Taylor sintió "que moría".

"Ese momento marcó mi carrera, fue la pelea más difícil, el peleador más grande al que enfrenté. Con el respeto de De la Hoya y los otros que me ganaron. Taylor fue el mejor, el más rápido, el más fuerte, tenía todo lo que un peleador quiere tener. Era Campeón Olímpico, Campeón Mundial, invicto", relató "El César del Boxeo".

La pelea entre el mexicano y el estadounidense se llevó a cabo el 17 de marzo de 1990 y a pesar de que han pasado 30 años desde dicho combate, Julio César Chavez reconoce la dificultad para salir con la mano en alto.

te puede interesar No me hables de perico que se me hace agua la boca: Julio César Chávez (VIDEO)

"Es la única pelea en la que sentí la muerte, se siente horrible. Estaba con un peleador más rápido que yo, más fuerte que yo, pero no tenía los hue... que yo tenía. Quise pelear a un ritmo sobrehumano para no verme lento junto a él, desde el primer round estuve sobre él, mi esfuerzo era sobrehumano y veía que la pelea se alargaba. En el décimo round llego a la esquina y pierdo la noción, no recuerdo nada hasta que en el round 12 me despiertan con aquellos gritos de: 'Hazlo por tu familia, por México, por todos, puedes noquearlo'", añadió el boxeador mexicano.

Dicha pelea es una de las más recordadas en el mundo del pugilismo y sin duda alguna, Chávez reconoce que no hubiera aguantado un round más, pues de seguir peleando le pudo dar un derrame cerebral.

"Te juro por Dios que cuando lo tumbé, no me importaba ganar o perder, lo que quería era que sonara la campana porque me quería desmayar, quería vomitar. Si hubiera vomitado me da un derrame cerebral y tal vez no la cuento", acotó.