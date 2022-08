BOX: ¡DE LOCOS! Mike Tyson, entre excesos y mujeres, gastó 500 millones de dólares (VIDEO)

Mike Tyson es una de las grandes estrellas que el boxeo ha dado y durante su corto, pero exitoso tiempo como referente del deporte logró juntar grandes sumas de dinero, sin embargo, se quedó sin un solo dólar de todo lo que ganó, pues lo derrochó en excesos y mujeres.

500 millones de dólares es una cantidad difícil de imaginar y la que "parece que nunca te vas a acabar, pero ya ven", declaró "Iron Mike" en el podcast Un Round Más de los expugilistas Érik "Terrible" Morales y Marco Antonio Barrera.

Además, el excampeón del mundo de peso completo confesó hace unas semanas en el podcast The Pivot, que gastó mucho dinero en mujeres, ejemplificando que compró coches deportivos con tal de pasar un fin de semanas con ellas y así, poco a poco, terminó por gastar lo que ganó como pugilista.

BOX | Mike Tyson no le dejará herencia sus hijos

"Mi último millón de dólares lo gasté en mi rehabilitación porque de los 500 millones que aproximadamente hice como boxeador, no me quedó nada. Todo se fue en locuras y me duró entre 15 y 16 años, parecía muchísimo dinero pero eventualmente se acabó", señaló "Iron Mike".

Tyson es el boxeador más joven en ganar el título de peso completo en la historia, ayudado por el histórico entrenador Cus D'Amato, y agregando a lo anterior, dejó ver que no le dejará herencia a sus hijos.

"Lo que les dejo es la enseñanza de trabajar duro y rezar mucho. No les ayudaría dejándoles dinero, les haría daño porque no les enseñaría a valerse por sí mismos, a sobreponerse a las adversidades y a ser trabajadores. Mimándolos con dinero se rendirían ante la primera adversidad", señaló.

aar