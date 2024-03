’Canelo’ Álvarez le pone fecha a la pelea contra David Benavidez, pero con una inaudita condición

Saúl Álvarez dejó clara su postura respecto a las presiones y expectativas que rodean su carrera boxística, además de ser cuestionado sobre una pelea contra Ryan García. En la misma declaración, el tapatío destacó que no siente la necesidad de probar nada a nadie y recordó situaciones similares en el pasado, como su enfrentamiento con Golovkin.

No hay presión; no necesito pelear con nadie, no necesito probar nada a nadie