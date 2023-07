'Canelo' Álvarez paga carísima apuesta a Adela Micha por culpa de la Selección Mexicana

El boxeador tapatío Saúl 'Canelo' Álvarez demostró que es un hombre de palabra al pagarle una costosa apuesta a la periodista Adela Micha, quien dio a conocer el hecho.

En uno de sus programas en YouTube, Micha reveló que el pugilista tapatío le tuvo que pagar con un costoso vino por haber creído que la Selección Mexicana superaría la fase de grupos en el Mundial de Qatar 2022, situación que no ocurrió.

"Es un hombre de palabra, se acuerdan la apuesta que hice (con 'Canelo'), aunque a él se lo agradecí personalmente en su momento, olvidé decir públicamente que cumplió con su palabra como hombre", comentó la periodista.

"Traigo aquí la botella que me pagó Canelo y está cerrada porque me la quiero tomar con él, ya lo sabe y ya quedamos", agregó la conductora, haciendo alusión a la botella de vino tinto Chateau Pétrus 2017, de la Do Pomerol, que le regaló el pugilista.

¿Cuánto cuesta la botella de vino que el 'Canelo' le dio a Micha?

La botella de vino con la que el 'Canelo' Álvarez saldó su apuesta con Adela Micha tiene un precio de 5,800 euros, cantidad equivalente a 110,000 pesos mexicanos.

"La verdad, amo al Canelo con todo mi corazón, se lo agradecí personalmente, pero malamente no lo dije públicamente", externó también la periodista de 60 años.

La temprana eliminación del Tricolor en Qatar 2022 se consumó al quedar tercero del Grupo C tras igualar con Polonia, perder contra Argentina y derrotar a Arabia Saudita.

'Canelo' responde sin pelos en la lengua a sus críticos

El tapatío Saúl 'Canelo' Álvarez celebró sus 33 años el 18 de julio, a poco más de dos meses de su próxima pelea de box, y aprovechó el momento para mandar un fuerte y contundente mensaje a sus críticos.

El enojo de Álvarez Barragán surgió después de que en redes sociales fue objeto de críticas por su participación en días recientes en torneos de golf. Para responderle a sus haters, el jalisciense subió un video en el que lanza algunos golpes en compañía de su entrenador Eddy Reynoso.

"Siempre estoy listo. Feliz cumpleaños para mí. Déjame decirte una cosa. No necesito prepararme porque siempre estoy listo, hijos de pu...", fue el mensaje que el 'Canelo' Álvarez dijo en inglés al final del video que publicó en Instagram.

EVG