Hace dos meses, André-Pierre Gignac, delantero de Tigres, se quejó de los aficionados que criticaron el desempeño de Tigres en el Mundial de Clubes. El exfutbolista mexicano Carlos Salcido recordó esas declaraciones y explotó contra el atacante francés.

"Estuve a punto de rematar a Gignac cuando dijo que el peor enemigo de un mexicano es el propio mexicano, porque yo estuve en la cancha con él, sé perfectamente cómo es. Deja de decir que el mexicano es el peor enemigo del mexicano; tú eres tu propio enemigo, así de fácil", comentó Carlos Salcido en entrevista con Balam Sports.

Carlos Salcido recordó la actitud de Gicnac en la final que Chivas le ganó a Tigres en el Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, cuando el galo no se colgó la medalla de subcampeón.

te puede interesar CHIVAS: Crack del equipo debuta como cantante y rompe las redes sociales

"Tú enfócate y deja que lo digan los jugadores mexicanos de élite, no un jugador que en su momento me mostró en una Final que no se puso la medalla y que se fue porque no le pitaron un pu... penal. Eso es peor de lo que estás diciendo, no quieras quedar bien", subrayó Salcido, quien se retiró de las canchas en 2019 con la camiseta del Veracruz.

Los otros equipos en los que militó Carlos Salcido, además de Chivas y Veracruz, fueron PSV Eindhoven, Fulham y Tigres.

El paso de Carlos Salcido con Tigres

Tigres fue el equipo al que se incorporó Carlos Salcido a su regreso a la Liga MX, en 2011, después de su paso por Europa.

Entre 2011 y 2014, Carlos Salcido registró cinco goles y siete asistencias en 102 partidos con los felinos, con los que ganó un título de Liga MX (Apertura 2011) y uno de Copa MX (Clausura 2014).

Carlos Salcido no tuvo como compañero en Tigres a André-Pierre Gignac, pues el francés llegó al cuadro regiomontano en el verano de 2015.

EVG