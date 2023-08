Celta de Vigo vs Real Madrid | LaLiga ¿Dónde y a qué hora VER el partido EN VIVO y GRATIS?

El Real Madrid ha tenido un gran arranque en LaLiga de España, obteniendo dos victorias al hilo, destacando que su participación ha sido como visitante, por lo que esta será la tercera ocasión consecutiva que los 'Merengues' juegan fuera de casa.

El Celta anda de manteles largos al estar celebrando su centenario, lamentablemente su escenario luce menos favorecedor, pues en sus dos partidos tiene una derrota y un empate, además de rescatar su estadía en primera división en los últimos partidos de la temporada anterior.

Las bajas que presentó el equipo dirigido Carlo Ancelotti parecen no ser mayor problema para la escuadra madridista, sin embargo, los 'Olívicos' sufrieron la reciente salida de Gabri Veiga por una jugosa oferta en Arabia Saudita.

¿Qué canal y a qué hora ver Celta de Vigo vs Real Madrid?

El partido entre el Celta de Vigo vs Real Madrid de la tercera fecha de la LaLiga EA Sports se jugará el viernes 25 de agosto a las 14:30 hrs (Centro de México) en el Estadio Municipal de Balaídos. Para México será transmitido por SkyHD.

Posibles alineaciones de Celta de Vigo vs Real Madrid

Celta de Vigo: Iván Villar, Óscar Mingueza, Joseph Aidoo, Carl Starfelt, Unai Núñez, Sánchez, Fran Beltrán, Luca de la Torre, Jonathan Bamba, Lago Aspas, Jørgen Larsen.

​Real Madrid: Kepa Arrizabalaga, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, David Alaba, Fran García, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr.

Jonathan Orozco cerca de llegar al Real Madrid

En una reciente entrevista con Fernando Lozano, el portero mexicano Jonathan Orozco sorprendió al revelar un fascinante capítulo de su trayectoria futbolística cuando era jugador juvenil.

Durante la charla, Orozco relató con detalles cómo fue que recibió la invitación para unirse al prestigioso equipo juvenil del Real Madrid después de jugar en un torneo en Barcelona, pero se desvaneció debido a un error por parte de su tío.

“A mi tío le hablaron del Real Madrid, porque me pidieron mis datos, le dijeron que iba a estar becado, iba a tener dónde vivir y que mis tíos iban a vivir conmigo, les van a dar casa, trabajo, todo para que yo me fuera a jugar al Real Madrid, pero mi tío no supo qué hacer, les dijo que no, que yo ya tenía equipo y les colgó”.

Exceso de calidad 🙊🏌️‍♂️ pic.twitter.com/NpjYEHh61y — Jonathan Orozco (@jona_orozco) August 19, 2023

El portero le pertenecía a los Rayados de Monterrey, por lo que el equipo había negado la participación del cancerbero en dicho torneo, sumado a eso, el jugador se fue a la competencia en la cual ganó con el equipo Chuma Club, quien lo había solicitado de refuerzo.

El arquero llegó a la final contra las fuerzas básicas del Real Madrid y paró dos penales cruciales para su título, por tal motivo llamó la atención de los Merengues, pero la llamada no tuvo continuidad.

mmt