Chabelo y el impresionante homenaje que recibió de la Selección Mexicana

Chabelo, el amigo de todos los niños, tuvo un impresionante homenaje en los instantes previos al partido de la Selección Mexicana ante Jamaica en el Estadio Azteca.

El comediante murió el sábado 25 de marzo a los 88 años de edad y antes del duelo del Tricolor en la Liga de Naciones de la Concacaf se guardó un minuto de silencio, que se convirtió en un minuto de aplausos.

Xavier López siempre estuvo relacionado con el mundo del deporte, ya que además de ser un gran admirador del América, estuvo muy cerca de representar al país en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, pero una increíble razón lo alejó de ese sueño.

Minuto de aplausos 👏🏻 por el fallecimiento de Xavier López "Chabelo". — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 27, 2023

Chabelo, en una entrevista que ofreció en 2008, contó que un federativo le pidió 40 mil pesos para poder ir la magna justa deportiva.

"Lloré mucho aquellos días, porque nunca me dijeron que había que ganarse el boleto y tener mucho dinero para los gastos. Aquel hombre me volvió a llamar antes del viaje y me dijo que si no había lana no había juegos. Al competidor de 24 años, aquél que derroté a la buena, le dieron mi lugar. Todavía recuerdo que su apellido era Rosado", aseguró.

Chabelo, un gran aficionado del América

Xavier López 'Chabelo', el amigo de todos los niños, murió este sábado a los 88 años de edad y dejó un hueco en el corazón de las familias mexicanas, pues durante años fue uno de los personajes más icónicos de la televisión.

'Chabelo', además de ser un gran humorista, era uno de los más fieles seguidores del Club América, equipo que lo enamoró de manera inesperada cuando tenía tan solo nueve años de edad.

"Yo venía de León, Guanajuato, y llegué a la Ciudad de México cuando tenía nueve años. Vendía cigarros en el hipódromo de las Américas, una de tantas chambas, porque yo empecé a trabajar desde los seis años. Tenía amigos que hablaban mucho de futbol, era interesante oírlos", indicó el comediante en entrevista con CNN.

"Chabelo":

Por el fallecimiento del actor y comediante a sus 88 años de edad. pic.twitter.com/kg1jkGq0yt — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 25, 2023

'Chabelo' recordó que su amor por las Águilas inició cuando vendía cigarros en la calle y fue gracias a sus amistades de ese entonces, pero lo que terminó por hacerlo un gran fan fue que el América se convirtió en el primer equipo que veía jugar futbol.

"Mis amigos y mis compañeros me llevaron a ver un partido porque en León no se jugaba. El primer equipo que vi jugar fue a América contra un equipo español y desde ahí me hice americanista. Toda la vida he sido americanista", detalló.

En 2020, el cuadro de Coapa compartió una foto de Chabelo en las instalaciones azulcremas con los exjugadores Germán Villa y José Antonio 'Gringo' Castro.

aar