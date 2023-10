Checo Pérez en el Gran Premio de México: ¿En qué canal pasan EN VIVO la carrera de Fórmula 1?

Este domingo 29 de octubre el piloto tapatío Sergio Checo Pérez corre por octava ocasión en su carrera el Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1) y el tercero con la escudería Ferrari.

El volante jalisciense largará desde la quinta posición en la carrera a celebrarse en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde terminó en la tercera posición en las dos ediciones más recientes, siendo esos sus mejores resultados en México hasta el momento.

Charles Leclerc y su coequipero de Ferrari, Carlos Sainz, saldrán en los primeros dos puesto, en tanto que el actual tricampeón Max Verstappen arrancará tercero.

Foto: X de F1

¿En qué canal pasan EN VIVO el Gran Premio de México de F1?

El Gran Premio de México de Fórmula 1 comienza a las 14:00 horas tiempo del centro de México y será transmitido en vivo por Canal 5 y Fox Sports.

Checo Pérez busca su noveno podio de la temporada

El piloto tapatío Checo Pérez busca romper en el Gran Premio de México su racha de cuatro carreras sin subirse al podio.

La más reciente ocasión que el oriundo de Guadalajara, Jalisco, terminó en el top 3 fue el pasado 3 de septiembre, cuando culminó en el segundo sitio en Italia.

Pérez Mendoza también llega al Gran Premio de México con el objetivo de terminar en un buen puesto para mantenerse sublíder en el campeonato de pilotos.

El volante de Red Bull acumula 240 puntos, con lo que aventaja por 39 al británico Lewis Hamilton, quien es tercero. El top 5 lo completan los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Ferrari) con 183 y 171 unidades, de manera respectiva.

Papá de Checo afirma que a su hijo le quedan 10 años en F1

Antonio Pérez Garibay, el padre de Checo Pérez, aseguró que al piloto tapatío le quedan 10 años dentro de la máxima categoría del deporte motor, en donde actualmente compite con Red Bull Racing.

Dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez, Toño Pérez habló sobre el futuro de su hijo en el Gran Circo. En la presente campaña han surgido diversos rumores que ponen a Checo fuera de Red Bull e incluso algunos que lo colocan lejos de la Fórmula 1, pero su papá afirma que al piloto le quedan muchos años dentro de la categoría.

“Tenemos la marca número uno a nivel mundial. Red Bull es el mejor equipo del mundo. No se puede hacer nada más. No hay necesidad de que sea subcampeón para continuar o no. Checo Pérez tiene los próximos 10 años asegurados en la Fórmula 1 y vamos a tener un mexicano los próximos 10 años”, aseguró.

EVG