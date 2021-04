CHIVAS: "Chofis" López rompe el silencio sobre su salida y manda dura indirecta

Hace unos meses se dio a conocer la salida de Javier Eduardo "Chofis" López de las Chivas, por su bajo nivel, mezclado con las constantes indisciplinas.

Ante esto, el atacante mexicano, quien en algún momento mostró su gran calidad con las Chivas, habló sobre su salida del equipo y mandó una dura indirecta.

"Sí, arrepentirme tal cual no, simplemente no hubiera gustado salir así, más allá de eso, me hubiera gustado salir de otra manera, pero bueno, no fue culpa mía, por esta parte estoy tranquilo", dijo en entrevista con TUDN.

Además, lanzó una dura crítica a la afición, pues aseguró que no se apoya tanto o como se debería al futbolista mexicano.

"Sí, esa parte creo que todos estamos de acuerdo. A lo mejor ser mexicano es muy crítico con compañeros, con la afición, con los jugadores. Como te decía, critican mucho al jugador sin conocerlo tanto, se dejan guiar mucho por cosas que ven, cuando no es así tanto la cosa”, sentenció.

CHIVAS NO LEVANTA Y LIGUILLA CORRE RIESGO

Las Chivas no han tenido un buen Guard1anes 2021 y están fuera de la zona de repechaje; sin embargo, sus posibilidades para entrar a Liguilla aún no se desvanecen, pero no tienen margen de error.

rmp