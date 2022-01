CHIVAS: El contundente mensaje de Miguel Ponce a Uriel Antuna tras sus declaraciones

Las polémicas declaraciones de Uriel Antuna tras su salida de Chivas siguen dando de qué hablar. En esta ocasión, Miguel Ponce opinó al respecto y le envió un contundente mensaje al nuevo refuerzo de Cruz Azul.

Ponce no tomó a bien los comentarios del “Brujo”, quien se quejó al decir que no se sintió arropado en el Rebaño Sagrado, por lo que aseguró que en el Guadalajara no hay cabida para futbolistas que no estén comprometidos.

“Ya no caben jugadores sin compromiso”, señaló el “Pocho” en entrevista por Fox Sports, en alusión a las indisciplinas que tuvo con los rojiblancos el medallista olímpico en Tokio 2020.

Ponce asegura que siempre apoyó a Antuna

En el mismo tenor, el medallista de oro con el Tricolor Sub 23 en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 dejó en claro que de su parte siempre existió apoyo para Antuna Romero, de quien le gustaría que fuera más explícito en sus quejas.

“Es una respuesta que no queda muy clara, ¿arropado por quién? Por la directiva, la afición, por nosotros. De mi parte yo siento que todo el tiempo estuve alentándole, tampoco voy a estar atrás de él (Antuna) diciéndole qué hacer. Que yo sepa y que yo haya visto, siempre todos los compañeros estuvieron para su apoyo, para lo que necesitara. No sabemos si realmente se refería a los compañeros o a qué se refería”, subrayó.

Durante los cuatro torneos que estuvo en las filas de Chivas, Uriel Antuna anotó seis goles y aportó nueve asistencias en 64 compromisos, sumando 4,547 minutos.

El Guadalajara debuta en el Clausura 2022 el domingo 9 de enero, cuando en la cancha del Estadio Akron reciba la visita del Mazatlán FC.

