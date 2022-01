CRUZ AZUL: ¡Sin piedad! Uriel Antuna habla de lo que vivió en Chivas y no se guarda nada

Uriel Antuna es uno de los flamantes refuerzos del Cruz Azul para el siguiente campeonato y a pesar de que no tuvo un buen desempeño en Chivas, La Máquina confía en que retome el nivel que lo tiene en la Selección Mexicana.

En entrevista con TUDN, Uriel Antuna reconoció que jamás se sintió arropado por Chivas y algo que le ayudó fue que siempre tuvo buena comunicación con los entrenadores.

"La verdad es que yo nunca me sentí de cierta manera tan arropado se puede decir, que me tuvieran esa confianza porque bueno al menos con los técnicos siempre tuve esa buena comunicación que me decían las cosas de frente", comentó el atacante.

El CM tuvo algunos contratiempos, peeeeero...



POR FINNNN.



Les pedimos que hagan cara de sorpresa con la presentación de nuestro segundo refuerzo. 😅



¡Bienvenido a La Máquina, Uriel Antuna! 💙 pic.twitter.com/KlXdSkr9U4 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 4, 2022

El canterano de Santos resaltó que él no tuvo ningún problema con nadie y, por lo mismo, se siente agradecido por las oportunidades que le brindaron en el Rebaño, pero que ahora vivirá una nueva etapa.

"La verdad es que yo no tengo ninguna queja, nunca tuve nada en contra de ellos no sé si ellos en contra de mí, sí. Si por ahí llegué a tener algunos descuidos como a cualquiera le pudo haber pasado, pero tienes que aprender de lo mejor y de los errores Qué al final es lo que te hace aprender", sentenció.

Cruz Azul debuta en casa

La Máquina tendrá su primer partido del Clausura 2022 en el Estadio Azteca y será ante su similar de Xolos de Tijuana. El encuentro arranca en punto de las 21:00 horas y aún no se ha revelado si se podrá contar con afición.

Antuna es uno de los jugadores más destacados en los últimos años con la Selección Nacional de México y Gerardo Martino lo tiene considerado como pieza clave, por lo que el exrojiblanco desea limpiar su imagen ahora que defenderá los colores del Cruz Azul.

"La adaptación el acostumbrarme a cómo está jugando el equipo a temas de táctica fija más que nada es eso pero la adaptación va muy bien me siento cómodo y contento nada más un poquito la altura que es un poco diferente pero nada fuera de lo normal", acotó Uriel Antuna.

daho