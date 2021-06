CHIVAS: Luis García destroza a José Juan Macías por su salida a Europa (VIDEO)

A falta de que Chivas lo haga oficial, José Juan Macías se irá a Europa para sumarse a las filas del Getafe de LaLiga de España.

Sin embargo, el hecho no cayó en gracia para todos y uno de ellos es el exfutbolista Luis García, quien pese a reconocer que es bueno que más mexicanos se vayan al viejo continente, lanzó severas críticas al atacante tapatío.

La declaraciones de Luis García

El exseleccionado nacional hizo énfasis en que la carrera de JJ Macías no ha sido tan destacada ni con Chivas ni con el Tricolor, por lo que considera que irse al Getafe es mucho premio.

"Se tiene que celebrar que cualquier futbolista mexicano emigre y entre más temprano es mejor, pero penosamente se nos ha venido un concepto totalmente diferente, tiene más o menos 40 goles en su carrera, son muy pocos para pensar en una carrera consolidada; tiene cuatro o cinco goles con Selección Nacional, muy pocos", aseveró García Postigo en un video que subió a su canal de YouTube

El comentarista de Azteca Deportes también dejó en claro que la situación no será sencilla para Macías Guzmán en el Getafe, tomando en cuenta que el Getafe no es un equipo protagonista en el balompié ibérico.

"En España se va a topar con críticas durísimas al minuto uno. Va a un equipo que terminó 15 en la tabla, que no anda bien, automáticamente la demanda es mayúscula y ahí si no habrá quién te cuide, te proteja. Hoy Macías se va a Europa como siempre lo quiso, pero se va en la peor forma de su incipiente y corta carrera, me parece un premio excesivo", agregó Luis García.

¿Cómo le fue a Macías en el Guard1anes 2021?

En el Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX, el delantero originario de Guadalajara, Jalisco, registró 1,078 minutos y seis goles en 13 cotejos con Chivas.

EVG