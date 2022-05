​​CHIVAS: ¡Sentenciado! La dura condición que tiene Ricardo Cadena para seguir en el equipo

Las Chivas han tenido un resurgir en la Liga MX desde que el estratega Ricardo Cadena tomó las riendas del club y desde los adentros de las institución rojiblanca ya saben lo que tiene que pasar para que el estratega siga al frente del Rebaño Sagrado.

De acuerdo con información de El Francotirador de Récord, la directiva de las Chivas tiene la condición de la continuidad del estratega: "Lo único que garantiza su continuidad es llegar a la Final y encararla como demanda la grandeza del Rebaño".

#DT11Ideal 🔥 Ricardo Cadena 🔝 @Chivas



El Rebaño ‘Encadenó’ cinco triunfos bajo las órdenes de Cadena. Vencieron de forma contundente a Pumas y están en #4tosDeFinal#LigaBBVAMX ⚽ #GritaMéxicoC22 pic.twitter.com/JBtWQ1ypWk — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 9, 2022

Como lo señala la fuente, Ricardo Cadena tiene una dura prueba si es que quiere seguir siendo DT de los rojiblancos, pues primero debe pasar sobre el Atlas en el Clásico Tapatío, correspondiente a cuartos de final de Liga MX, y llegar hasta el partido por el titulo.

A Cadena no le quita el sueño ser DT de las Chivas

Pese a que Ricardo Cadena se encuentra como entrenador interino de las Chivas, el estratega aseguró que no le quita el sueño que la institución rojiblanca no le haya ofrecido el cargo.

"No (no me han ofrecido el cargo). Esa parte no me quita el sueño. No es algo que yo esté procurando. Sé cuál es el rol que me corresponde y lo demás pudiera venir dependiendo de los resultados que uno puede ofrecer", reveló para ESPN.

