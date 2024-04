Concachampions | 'Tata' Martino le tira dardo al América y a la Liga MX tras eliminación del Inter Miami

Decepcionado tras la eliminación del Inter Miami de los cuartos de final de Concachampions a manos del Monterrey, Gerardo 'Tata' Martino le tiró un dardo al América al cuestionar de qué serviría que se corone en el torneo regional si su plantel tiene a pocos mexicanos.

El entrenador de Las Garzas, quien del 2019 al 2022 estuvo al frente de la Selección Mexicana, indicó que poco ayudaría al Tricolor que las Águilas alcen el título de la Concacaf debido a que la mayoría de los integrantes del cuadro de Coapa son extranjeros.

"De poco importa, no es el caso de Rayados, porque tiene mucho aporte a la Selección, pero ¿cuánto importa para la Selección Nacional que América salga campeón de este torneo y el aporte a Selección no es tan importante, porque las figuras más notorias son generalmente extranjeras; por lo cual no me parece que sea algo muy relevante para la mejora de un torneo, sea de México o sea de la MLS", aseveró el 'Tata' Martino en conferencia de prensa.

Tata Martino: "¿Cuánto importa para la selección nacional que el América salga campeón de este torneo y el aporte de la selección no es tan importante?, porque las figuras más notorias son generalmente extranjeras..." pic.twitter.com/v7PdVZ79cf — Eduard Cauich (@MayanTiger1) April 11, 2024

Pese a sus críticas hacia el América, el timonel del Inter Miami reconoció que las Águilas y el Monterrey tienen a los mejores planteles de la Liga MX junto con Tigres, por lo que considera que su presencia en las etapas finales de la Concachampions es lógica.

"En esta instancia por lo menos de Concachampions, normalmente no siempre sucede así, accedieron los equipos que mejor plantel tienen en el futbol mexicano; hablo de América, Monterrey y Tigres", indicó el 'Tata' Martino.

'Tata' Martino ve a MLS un nivel abajo de la Liga MX

En la misma rueda de prensa, el director técnico del Inter Miami indicó que la MLS todavía no está al mismo nivel de la Liga MX, aunque dejó entrever que esa situación podría revertirse pronto.

"Ya dije por qué la MLS me parece que todavía no puede competir al mismo nivel y me parece que esto va en proceso de cambio, a lo mejor cambios que incluso se puedan dar en el corto plazo", comentó el 'Tata' Martino.

Solamente tres equipos de la MLS han sido campeones en la historia de la Concachampions. El más reciente de ellos fue el Seattle Sounders en el 2022 después de imponerse a Pumas en la final.

¿Cómo quedaron las semifinales de Concachampions?

Tres equipos de la Liga MX y uno de la MLS son los últimos cuatro sobrevivientes en la Concachampions, cuyas semifinales quedaron definidas tras las clasificaciones de Monterrey y Pachuca a costa de Inter Miami y Herediano, de manera respectiva.

La serie entre Pachuca y América aseguró a un finalista mexicano en la final de la justa regional. Columbus Crew eliminó a Tigres y evitó un clásico regio contra Rayados, que se medirá contra la franquicia de Ohio.

Los duelos de ida de las semifinales de la Concachampions están programados para celebrarse entre el 23 y el 25 de abril. Los de vuelta se realizarán entre el 30 de abril y el 2 de mayo.

EVG