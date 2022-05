¡Contundente! Hugo Sánchez no tiene interés en entrevistar al "Tata" Martino

En cada ocasión que puede hacerlo, Hugo Sánchez manifiesta su desacuerdo con que un extranjero dirija a la Selección Mexicana de futbol, que actualmente está comandada por el argentino Gerardo "Tata" Martino.

En el contexto de su nuevo show "Hugo Sánchez presenta", el cual se trata de entrevistas, el exgoleador del Real Madrid aseguró que no estaría interesado en tener como invitado al estratega del Tricolor, precisamente por su descontento en que no esté un estratega mexicano en el banquillo nacional.

"Realmente no entra la entrevista, porque cuando yo no estoy de acuerdo, de que no sea mexicano, no me motiva entrevistar a alguien con quien yo me siento incómodo, no por su nacionalidad, ni de donde sea, ni cómo es él, sino que yo quiero que un mexicano sea el que dirija a la Selección Mexicana", aseguró Hugo Sánchez en entrevista con Mediotiempo.

Sin embargo, el "Niño de Oro" dejó en claro que su nuevo show, que se transmite en exclusiva por Star+, tiene el objetivo de hacer pasar un momento agradable a los televidentes.

"Los invitados que yo voy a tener son unos que dejen una huella, me dejen algo a mí y a todos quienes vean el show o el episodio, lo que les puedo asegurar es que son personajes de muy buen rollo, no es nada polémico, es al revés, es para pasarla bien", subrayó el exfutbolista surgido de Pumas.

Hugo Sánchez afirma que "La noche del 10" fue su idea

Directo y frontal como lo ha sido desde siempre, el exfutbolista mexicano Hugo Sánchez dio a conocer que el programa "La Noche del 10" fue idea suya y no del exjugador argentino Diego Armando Maradona, quien finalmente terminó conduciendo el show.

El tres veces mundialista con el Tricolor (Argentina 1978, México 1986 y Estados Unidos 1994) comentó que desde que se retiró de las canchas recibió ofertas para conducir un programa con futbolistas y todo tipo de personalidades, pero no llegó a un arreglo con la televisora y esas ideas se las dieron al "Pelusa", quien estuvo al frente de dicho programa entre agosto y noviembre de 2005.

"Esto ya lo tenía planificado desde hace mucho tiempo. Cuando me retiré tuve ofertas para tener un programa sobre charlas con árbitros, futbolistas y otras personalidades. Me puse a generar ideas para crear ese programa y resulta que no llegué a un acuerdo con la empresa televisora que estaba negociando ese contenido. Después esas ideas se las dieron a Maradona, al Diego, y crearon entonces La Noche del 10. Esas ideas eran para mí", aseguró en entrevista con Bolavip.

EVG