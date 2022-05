Hugo Sánchez asegura que "La Noche del 10" fue idea suya y no de Maradona

Directo y frontal como lo ha sido desde siempre, el exfutbolista mexicano Hugo Sánchez dio a conocer que el programa "La Noche del 10" fue idea suya y no del exjugador argentino Diego Armando Maradona, quien finalmente terminó conduciendo el mismo.

El exgoleador del Real Madrid comentó que desde que se retiró de las canchas recibió ofertas para conducir un programa con futbolistas y todo tipo de personalidades, pero no llegó a un arreglo con la televisora y esas ideas se las dieron al "Pelusa", quien estuvo al frente de dicho programa entre agosto y noviembre de 2005.

"Esto ya lo tenía planificado desde hace mucho tiempo. Cuando me retiré tuve ofertas para tener un programa sobre charlas con árbitros, futbolistas y otras personalidades. Me puse a generar ideas para crear ese programa y resulta que no llegué a un acuerdo con la empresa televisora que estaba negociando ese contenido. Después esas ideas se las dieron a Maradona, al Diego, y crearon entonces La Noche del 10. Esas ideas eran para mí", aseguró en entrevista con Bolavip.

Sin embargo, el exdelantero surgido de los Pumas aseguró que no tuvo problemas con que la idea del programa se haya materializado con Diego Maradona.

"No, no, no, nada con Diego, e absoluto. Simplemente no hubo un acuerdo. Cuando salió el programa dije “bueno, que lo aproveche Diego”. A Diego seguramente no le habrán informado de que todas las ideas con las que hizo el programa fueron hechas por mí", resaltó el actual comentarista de ESPN.

Hugo Sánchez estrena programa

La plática con Hugo Sánchez en torno a "La Noche del 10" se dio bajo el contexto de nuevo programa que el "Macho" tendrá en Star+, el cual lleva como nombre "Hugo Sánchez presenta".

El exjugador de 63 años confesó que una de las charlas más emotivas que tuvo en la realización de este proyecto fue con el francés Karim Benzema, actual estrella del Real Madrid.

"Me sentí nostálgico. Me identifiqué con él en muchas cosas, como en la seguridad que él demuestra al hablar", aseveró.

Este 17 de mayo se lanzan los primeros tres capítulos de "Hugo Sánchez presenta", entrega que constará de 12 capítulos, los cuales saldrán cada martes en la plataforma de Star+.

EVG