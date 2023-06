Copa Oro 2023: Oswaldo Sánchez presume recuerdo con la Selección Mexicana y aficionados lo revientan

La Copa Oro 2023 se presenta en un momento complicado para México, que en Jaime Lozano tiene a su entrenador interino luego del abrupto cese de Diego Cocca.

En vísperas del debut del Tricolor en la competencia, el exportero Oswaldo Sánchez presumió y recordó en sus redes sociales una fotografía en la que sale con el trofeo del torneo de la Concacaf, el cual ganó en el 2003.

"Regresemos a esos tiempos de @miseleccionmx", fue el mensaje con el que el actual comentarista de TUDN acompañó su publicación, la cual no fue bien vista por varios de sus seguidores.

Foto: Twitter de Oswaldo Sánchez

Algunos aficionados le recordaron a Oswaldo Sánchez que durante su época como portero de México se dio el Aztecazo contra Costa Rica en el 2001, además de la ocasión en la que le rogó a un hondureño que no le metieran más goles en duelo eliminatorio hacia el Mundial de Sudáfrica 2010.

"¿Cuáles tiempos? ¿Al Aztecazo, o cuando les regalaste el gol a Corea del Sur? ¿O cuando le pediste piedad a Honduras? ¿O cuándo Maxi Rodríguez te agarro adelantado?", le escribió un usuario.

En la fase de grupos de la Copa Oro 2023, el Tricolor enfrentará a las selecciones de Honduras, Haití y Qatar, en ese orden.

Cuauhtémoc Blanco explota contra el Tricolor

Uno de los futbolistas mexicanos con más autoridad para dar su opinión sobre el mal momento que vive la Selección Nacional de México de Futbol es, sin duda, Cuauhtémoc Blanco, quien luce muy molesto por el poco corazón que le meten los jugadores al defender la verde.

En un evento político, el exdelantero reconoció que en sus tiempos los futbolistas le ponían pantalones a todos los partidos y no había pretexto de nada.

"Yo cuando jugaba, que había otros futbolistas, luchamos por eso, pinches pantalones que teníamos, nos dolía perder, ahora no sé si les duela... tengo algunos amigos ahí, pero es la verdad, es la neta, si los ofendo, pues perdón. Hay que sacar jóvenes de fuerzas básicas, es lo que falta… Cruz Azul, Pumas, América, ¿qué jóvenes tienen?… antes sacábamos una cantidad de jugadores mexicanos", añadió.

Héctor Herrera arremete contra la Selección Mexicana

Héctor Herrera se sintió desplazado de la Selección Mexicana desde que tomó la decisión de llegar a la MLS. El jugador del Houston Dynamo dijo en entrevista para Fox Sports que él no se ha despedido del Tricolor y que a pesar de que hay jugadores mexicanos que se encuentran en buen momento en la liga estadounidense, no son tomados en cuenta.

“No me he retirado y no sé qué les hice. Se olvidan de todo lo que dimos en la selección. Parece que, al venirme acá (a la MLS), para la selección soy un jugador que no está elegible. Creo que esta temporada estoy en un buen momento y estoy haciendo las cosas bien y no se habla de que pueda ser elegible o no”, expresó el mediocampista.

El ex de Pachuca dijo que se necesitan cambios para crear una selección fuerte y competitiva, ya que en las últimas actuaciones el combinado tricolor no se ha mostrado de la mejor manera, aunque recalcó el tema de que no han volteado hacia la MLS.

EVG