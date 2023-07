Copa Oro 2023: Uriel Antuna le responde sin rodeos a sus detractores en la Selección Mexicana (VIDEO)

Uriel Antuna colaboró con dos asistencias en la victoria de México sobre Haití en el segundo partido del Tricolor en la Copa Oro 2023, con lo que los dirigidos por Jaime Lozano aseguraron su pase a los cuartos de final de la competencia.

Sin embargo, el actual futbolista de Cruz Azul ha sido uno de los jugadores mexicanos más criticados por la afición en los últimos años, un tema del cual fue cuestionado previo al duelo contra Qatar en el cierre de la fase de grupos de la justa de la Concacaf, asegurando que más allá de sentirse o no valorado, para él es un honor representar a México.

"No sé si valorado, pero siempre voy a tratar de dar el máximo estando dentro o fuera de la cancha, creo que lo he demostrado, los números ahí están. Siempre voy a estar orgulloso de vestir la camiseta de México y así no sea convocado soy un aficionado más voy a apoyar a la selección", comentó Antuna en conferencia de prensa.

¿Uriel Antuna siempre hace una jugada de más? 🤔



Esto respondió el propio jugador a la pregunta hecha por @GibranAraige en conferencia 🎤 a 1 día del 🇲🇽 🆚 Catar ⚽️



📹@chavacid13 #EnElLamborJimmy pic.twitter.com/Ba0iStYveF — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 2, 2023

Una de las principales criticas de los detractores de Antuna es que en muchas ocasiones hace una jugada de más antes de enviar un centro, a lo que mencionó que siempre hace lo que considera correcto en el momento.

"He escuchado algunos comentarios sobre eso (hacer una jugada de más) pero como lo dije, todo es aprendizaje, también depende mucho del rival, de cómo de marcan, muchas circunstancias que solamente viviendo o sintiéndololo en el campo, a veces hago una de más, luego siento que es buena y a lo mejor me equivoco, pero nunca voy a dejar de intentarlo", ahondó.

Estadísticas de Uriel Antuna con la Selección Mexicana

Uriel Antuna debutó oficialmente con la Selección Mexicana el 5 de junio del 2019 en una victoria por 3-1 sobre Venezuela en partido de carácter amistoso.

En 48 compromisos con la camiseta tricolor en cualquier tipo de competencia, el originario de Gómez Palacio, Durango, registra 10 goles, cuatro de los cuales anotó en la Copa Oro 2019, su primer certamen como seleccionado.

Jaime Lozano recibe tremendo elogio de DT extranjero

Jaime Lozano ha salido victorioso de los dos compromisos que lleva a cargo de la Selección Mexicana; los analistas han observado un verdadero cambio de actitud de parte de los jugadores, comparándolo con las actuaciones que tuvieron con Diego Cocca al frente; por tales motivos, André Jardine, estratega del América, piensa que a pesar de la falta de experiencia, Jimmy es el indicado para seguir al frente del Tricolor.

“La experiencia claro que es importante, todos tienen sus experiencias, pero hay otras cosas importantes como la pasión, la capacidad incluso física por soportar las cargas de trabajo. Tienes que ser estudioso y encontrar las formas que potencien a los jugadores que son los protagonistas. Hay muchas cosas que pesan para ser un buen entrenador”, expresó el nuevo técnico de las Águilas.

Jardine utilizó el ejemplo de Lionel Scanoli para decir que el entrenador llegó como cabeza de Argentina sin ninguna experiencia y logró hacer a la Albiceleste campeona de América y del mundo. El brasileño también elogió a Jimmy con conocimiento de causa, pues tuvo contacto con él en los Juegos Olímpicos de Tokio.

EVG