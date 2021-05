CRUZ AZUL: Álvaro Morales le manda un amenazante mensaje a La Máquina (VIDEO)

A unas horas de que Cruz Azul enfrente como visitante al Pachuca en la semifinal de ida del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX, el periodista Álvaro Morales le mandó un amenazante y contundente mensaje a La Máquina.

El conductor de ESPN, quien hasta hace pocos años era seguidor del Cruz Azul, aseguró que los cementeros no tienen pretextos para no terminar con su sequía de 23 años y medio sin coronarse en liga en el actual semestre.

"Cruz Azul, ya no tienes una maldita excusa para no ser campeón. Ya no está tu padre el América, ya no está León, ya no está Tigres, Rayados, no está Billy ni Vic. No tienen ningún obstáculo para no ser campeón. Hazlo por tu gente, por los que quedan", indicó Morales en un video que compartió en sus redes sociales.

El periodista apela a que en la Liguilla ya no quedan vivos conjuntos como el América, coco del Cruz Azul en duelos definitivos en la última época, y el actual campeón León. La otra serie de semifinales es entre Puebla y Santos, coincidentemente los dos clubes que vencieron a los dirigidos por Juan Reynoso en el arranque de la competencia.

Álvaro Morales dejó de apoyar al conjunto celeste después de que perdió la final del Apertura 2018 contra el América, escuadra a la que ahora alienta.

te puede interesar CRUZ AZUL: La Máquina se despedirá de este crack para el próximo torneo

¿Cómo quedaron Pachuca y Cruz Azul en la fase regular del torneo?

Pachuca y Cruz Azul midieron fuerzas el pasado 25 de enero en el Estadio Hidalgo en el desenlace de la Jornada 3 del Torneo Guard1anes 2021.

Los capitalinos se impusieron 1-0 con anotación de Juan Escobar, siendo ésa su primera victoria en la campaña.

EVG