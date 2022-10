CRUZ AZUL: ¡Tragedia! Futbolista de La Máquina desaparece tras meterse al mar

Una tragedia fue la que ocurrió con un jugador del equipo Sub 20 de Cruz Azul, luego de que se dio a conocer que desapareció tras meterse al mar en Playa Condesa en Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con información de ESTO, Efrén Valdez Ramírez, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Acapulco, Guerrero, fue la persona encargada de revelar la terrible noticia.

Valdez Ramírez comunicó que a las 17:50 horas del sábado recibió un reporte de la llegada de algunos jugadores de la Sub 20 de Cruz Azul para pasar sus vacaciones en la playa y fue momentos después que se enteró de que uno de ellos se metió al mar, pero ya no no pudo salir.

Ante la situación, el resto de los jugadores del equipo capitalino solicitaron el apoyo de los prestadores de servicios turísticos que se encontraban cerca de la zona para buscar a su compañero de nombre Cristofer, a quien no localizaron a pesar de la ayuda brindada por un equipo de salvavidas y marinos de la Armada de México.

Los compañeros de Cristofer, 20 años de edad, entró al mar, indicaron que el futbolista de Cruz Azul se fue a una zona con un oleaje muy alto, a la altura del restaurante Bambú y Torre Azul, pero en su intento por salir vinieron las dificultades y comenzó a manotear para que lo vieran los demás.

Carlos Reinoso reconoce al Cruz Azul de los 70

El chileno Carlos Reinoso es considerado por muchos el más grande ídolo en la historia del América y uno de los mejores extranjeros que han jugado en la Liga MX.

El "Maestro", quien cada ocasión que tiene oportunidad de hacerlo se autodenomina como el americanista número 1, sorprendió al confesar que el equipo que mejor futbol ha jugado en México desde que el llegó al país es el Cruz Azul de principios de la década de 1970.

"Yo creo que en este país nadie ha jugado como ese Cruz Azul esos tres años (1971-1974), nadie. Yo lo vi, soy americanista hasta los huesos, pero el Cruz Azul del Gato Marín, de Fernando Bustos, de Quintano, de Vera, para mi es el mejor equipo que he visto jugar en este país", comentó la leyenda del América en TUDN.

EVG