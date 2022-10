Cruz Azul vs León | VIDEO: Resumen, gol y resultado del Repechaje de la Liga MX

El Cruz Azul se repuso a dos goles anulados para derrotar 1-0 al León y obtener así su boleto a los cuartos de final del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, gracias al tanto del uruguayo Ignacio Rivero.

Uriel Antuna tuvo las primeras oportunidades para abrir el marcador en el Estadio azteca y poner arriba en el marcador a los celestes, cuando al minuto 7 sacó un potente disparo de derecha que pasó desviado, y posteriormente al 13’ perdonó a Rodolfo Cota en el área con un calcetinazo.

Cota salvó a los visitantes al 35 con una atajada en el área a un disparo de Gonzalo Carneiro. Cuando todo indicaba que La Máquina se iría al descanso con ventaja, el árbitro le anuló un gol al 41’ precisamente a Carneiro por posición adelantada tras un pase de Antuna en el área.

Rodrigo Huescas sacó un potente tiro de derecha al 52’, pero el esférico se fue apenas arriba del arco de los visitantes.

El León respondió con una aproximación de Víctor Dávila al minuto 59, pero su remate fue desviado por la zaga local a tiro de esquina. A partir de ese momento, los Panzas Verdes se lanzaron más al ataque.

La polémica no podía faltar y apareció al minuto 65, cuando el VAR le anuló un segundo tanto al Cruz Azul, en esta ocasión por una milimétrica posición adelantada de Gonzalo Carneiro, quien había desviado un tiro de Antuna para poner el balón en las redes.

Pero poco tiempo después, al minuto 72, Ignacio Rivero cerró la pinza en el área tras un centro de Antuna para romper la paridad en una acción en la que Cota colaboró al no atacar bien la esférica.

Al minuto 84 hubo un ligero conato de bronca entre Uriel Antuna y Yairo Moreno, luego de que el seleccionado tricolor jaló al colombiano, quien respondió con un manotazo. Ambos fueron amonestados y el percance no pasó a mayores.

El árbitro Fernando Guerrero señaló un penalti a favor de La Fiera en tiempo de compensación, pero tras revisar la acción dio marcha atrás ante los airados reclamos de los jugadores del León.

Estrella de Pumas reconoce fracaso en el Apertura 2022

Los Pumas de la UNAM no calificaron ni al repechaje del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, fracasando rotundamente en el semestre, lo que llevó a una de las grandes figuras de los felinos a tomar "responsabilidad total" por el momento del club.

Juan Ignacio Dinenno, delantero argentino de Pumas, compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en donde aseguró que "las palabras ,a veces, no logran decir lo que sentimos", pero no fue todo su mensaje.

"Fue un semestre muy malo, de eso no hay duda. Excusas no encontré, porque no las busque tampoco. Responsabilidad total. No estuve, estuvimos a la altura", señaló el nacido en Santa Fe, Argentina, sobre el desempeño del equipo en el semestre.

EVG