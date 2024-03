Cruz Azul vs Chivas | ¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido de la Jornada 10 del Clausura 2024?

El Estadio Azteca recibe este sábado 2 de marzo el atractivo duelo entre Cruz Azul y Chivas, que miden fuerzas en el que pinta para ser uno de los mejores encuentros de la Jornada 10 de la Liga MX.

La derrota sufrida la semana pasada a manos del América en el clásico joven no bajó a La Máquina del primer puesto de la clasificación, en la que el Guadalajara ocupa el octavo lugar.

Sin embargo, solamente hay cuatro puntos de diferencia entre cementeros y rojiblancos, pues los capitalinos suman 19 unidades, mientras que los tapatíos cosechan 15.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Cruz Azul vs Chivas?

El partido entre Cruz Azul y Chivas arranca a las 19:05 horas tiempo del centro de México y será transmitido en vivo por TUDN, Canal 5 y Vix.

Uriel Antuna promete no festejar si le anota a Chivas

Previo al cotejo de este fin de semana entre Cruz Azul y Chivas, Uriel Antuna se dijo arrepentido por haber festejado de manera muy eufórica los dos goles que le ha marcado al Rebaño como jugador de La Máquina. El seleccionado tricolor prometió no celebrar en caso de lograr un tanto contra los dirigidos por Fernando Gago.

"Me tocó festejar así, pero eso no volverá a pasar, no es un festejo adecuado para un exequipo, en eso me equivoqué, al final de cuentas estuve ahí, se merecen un respeto por lo que es la institución. Lo digo públicamente, no va a volver a pasar, pido una disculpa para Chivas y que gane el mejor", comentó el Brujo en conferencia de prensa.

Uriel Antuna lleva tres goles con Cruz Azul en lo que va del Clausura 2024, certamen en el que ha arrancado como titular los nueve compromisos que han disputado los de La Noria.

Sus dianas fueron en las victorias sobre Querétaro (3-1), Atlético de San Luis (3-0) y León (3-2) en las Fechas 5, 6 y 9, de manera respectiva.

Posibles alineaciones de Cruz Azul y Chivas

Cruz Azul: Kevin Mier, Carlos Salcedo, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Rodrigo Huescas, Lorenzo Faravelli, Carlos Rodríguez, Carlos Rotondi, Uriel Antuna, Alexis Gutiérrez y Ángel Sepúlveda.

​Chivas: José Rangel, Alan Mozo, Antonio Briseño, Leonardo Sepúlveda, Jesús Orozco, Érick Gutiérrez, Víctor Guzmán, Fernando Beltrán, Roberto Alvarado, Ricardo Marín y Cade Cowell.

Resultados más recientes entre Cruz Azul y Chivas

Chivas 1-0 Cruz Azul (Jornada 16 Apertura 2023) ​Chivas 2-1 Cruz Azul (Jornada 16 Clausura 2023) ​Cruz Azul 2-1 Chivas (Jornada 17 Apertura 2022) Cruz Azul 0-1 Chivas (Jornada 14 Clausura 2022) ​Chivas 1-1 Cruz Azul (Jornada 15 Apertura 2021) ​Cruz Azul 1-0 Chivas (Jornada 14 Guard1anes 2021) ​Chivas 0-2 Cruz Azul (Jornada 15 Guard1anes 2020) ​Chivas 1-2 Cruz Azul (Jornada 6 Clausura 2020) ​Cruz Azul 1-1 Chivas (Jornada 8 Apertura 2019) ​Cruz Azul 0-1 Chivas (Jornada 2 Clausura 2019)

