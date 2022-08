David Faitelson destroza al "Chicharito" Hernández y le propone que juegue gratis en Chivas

Al periodista David Faitelson no le cayeron bien las declaraciones en las que Javier "Chicharito" Hernández aseguró que jugaría gratis en el Manchester United, club en el que ya estuvo del 2010 al 2014.

Fiel a su estilo, el comentarista de ESPN emitió su punto de vista al respecto en Twitter, donde destrozó al delantero del LA Galaxy de la MLS y lo retó a que mejor ofrezca sus servicios gratuitos a las Chivas.

"Con todo respeto, “Chicharito”, hoy, ni pagando, tú, jugarías en el Manchester United. ¿Por qué no haces la misma oferta para Chivas? ¿No fue Jorge Vergara el que te llevó a Inglaterra?", fue el polémico tuit de Faitelson.

“Si el Manchester United viene y pregunta, yo jugaría gratis para ellos”, dice Javier Hernández.

Con todo respeto, “Chicharito”, hoy, ni pagando tú,jugarías en el Manchester United.

¿Por qué no haces la misma oferta para Chivas? ¿No fue Jorge Vergara el que te llevó a Inglaterra? — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) August 10, 2022

A pesar de haber declarado que volvería a los Red Devils incluso gratis, "Chicharito" Hernández resaltó que "ahora mi mente, mi mundo y mis convicciones son respecto a ganar un campeonato con LA Galaxy".

Como cada vez que comenta su opinión acerca de un tema en Twitter, la publicación de David Faitelson no pasó desapercibida para sus seguidores, varios de ellos criticándolo por sus comentarios contra el goleador histórico de la Selección Mexicana.

"Chicharito" Hernández ilusiona a afición de Chivas

Uno de los deseos de Chivas en los años recientes es que Javier "Chicharito" Hernández se vuelva a vestir de rojiblanco y al término del partido entre el LA Galaxy y el Rebaño por la Leagues Cup Showcase, dio unas palabras que ilusionan a toda la afición.

El goleador mexicano reconoció que Chivas siempre será su primer amor y que le guarda mucho cariño, pero no sabe si volverá a jugar en el Rebaño en algún momento de su carrera.

"No hay palabras para describirlo, muchísima gente podrá tener sus opiniones, que si regresaré o no regresaré, terminaré mi carrera ahí o tendré una segunda etapa en ese club (Chivas). Más allá de eso, es el club de mis amores. Es como en todos los clubes que he estado y me enamoro de ellos, pero siempre hay un primer amor y ese es Chivas", comentó el goleador.

