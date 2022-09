Edson Álvarez no asiste a entrenamiento del Ajax para presionar su fichaje con el Chelsea

BREAKING: Hamstra en Huntelaar melden #Alvarez in @cruijffarena dat deal naar #Chelsea onbespreekbaar is.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Hamstra and Huntelaar tell Alvarez in Johan Cruijff ArenA that he cannot go to Chelsea and will stay with #Ajaxhttps://t.co/GYjbr0oHRk