F1 | ¿Por qué Helmut Marko es clave para que Max Verstappen salga o siga en Red Bull?

Se abrió un nuevo capitulo en la novela de Red Bull, pues salió a luz información que señala que Max Verstappen podría dejar a la escudería que lo hizo campeón de F1, pero todo dependería del asesor principal Helmut Marko.

De acuerdo con F1-Insider, Mad Max está en posición de terminar su contrato con Red Bull, aunque le quedan cuatro años, esto si se cumple una condición que es necesaria para la salida del piloto neerlandés.

"Verstappen queda libre si su confidente Helmut Marko abandona Red Bull, algo que ya no está descartado tras los acontecimientos de las últimas semanas debido a la supuesto comportamiento inapropiado del jefe del equipo, Christian Horner, hacia una empleada", informa el medio citado.

Este video que sube @DiegoAlonsoF1 deja claro TODO y no hay que ser un genio para sacar conclusiones:



La pelea está entre Max Verstappen, Jos Verstappen, Helmut Marko vs Christian Horner y Adrian Newey.



El video fue tomado ayer en Arabia Saudita previo al #SaudiArabianGP

Así mimos, el medio señalado habló con Marko, quien aseguró que no será un obstáculo en la carrera de Verstappen, quien este año buscará su cuarto título de pilotos de la máxima categoría del deporte motor. "En lo que a mí respecta: no me interpondré en el camino de Max", dijo.

La información surge cuando en redes sociales circula un video de Max Verstappen con su padre, Jos Verstappen, y Helmut Marko cenando en un restaurante de Arabia Saudita, dejando en claro la buena relación entre el asesor de Red Bull y los Verstappen.

Este metraje da pie para que los rumores sobre una posible partida de Max Verstappen a Mercedes crezcan, pues tras el siguiente año Lewis Hamilton se marchará a Ferrari en lugar de Carlos Sainz Jr y el equipo de las Flechas Plateadas necesitará un piloto estelar.

¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?

La siguiente parada de la Fórmula 1 en el campeonato 2024 es el Gran Premio de Arabia Saudita, en donde Red Bull buscará anteponerse a toda la polémica que los rodea y conseguir una nueva victoria, tras lo hecho en Bahréin.

En el GP de Bahréin la escudería de las bebidas energéticas se llevó el 1-2 gracias a Max Verstappen y Checo Pérez, quienes cruzaron la línea de meta en primer y segundo lugar, respectivamente.

Las actividades en Arabia Saudita empiezan el jueves 7 de marzo con las primeros dos sesiones de prácticas libres. El viernes es la última práctica libre y el mismo día es la clasificación, que define los ordenes de salida para la carrera del sábado.

El GP de Arabia se corre el sábado 9 de marzo debido a que el domingo 10 inicia el Ramadán, el mes sagrado para los musulmanes y por el cual se adelantaron las dos primeras fechas de la temporada 2024 de Fórmula 1.

