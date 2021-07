F1: Max Verstappen revienta a Hamilton por sus amistades

Max Verstappen, piloto de Red Bull y líder de la presente temporada de la Fórmula 1 aseguró que la presión no le afecta y que con Lewis Hamilton "hay respeto mutuo", luego del incidente entre ambos conductores en Silverstone.

Max le dijo al medio Daily Mail que: "no saldría con celebridades solo por mi perfil" y agregó: "Con algunas personas conocidas puedes establecer una buena conexión y construir una amistad, pero solo conocería a aquellos que creo que podrían ser amigos"

Cruising into the weekend. 😎 pic.twitter.com/f2rspRMSBW — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 24, 2021

"No paso demasiado tiempo revisando mis cuentas de Twitter o Instagram para ver cuántos seguidores tengo, ni me preocupo por cuántos 'me gusta' obtienen mis publicaciones. No me interesa eso", comentó Max, luego de la foto de Lewis con el actor Tom Cruise en el GP Gran Bretaña.

Verstappen habló sobre Lewis Hamilton

Max dijo sobre la relación con Lewis Hamilton que: "Hay respeto mutuo. Es sólo que vivimos vidas diferentes, por lo que eso limita cuánto podríamos encontrarnos fuera de la pista de todos modos".

Verstappen comentó sobre los mensajes en redes luego de su choque: "No presto atención a los juegos mentales. Estas cosas no me molestan. Sólo me concentro en la pista de la mejor manera posible. Cualquier cosa más allá de eso no es relevante para mí".

Cuando le preguntaron al piloto de 23 años sobre cómo cree que finalizará la temporada de la F1 dijo: "No quiero hacer predicciones sobre la temporada. Es difícil, hay tantas cosas que entran en juego".

aar