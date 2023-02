Fernanda Contreras vs Alycia Parks: Hora, dónde y cuándo ver EN VIVO, WTA 250 Mérida Open AKRON

Este martes, la tenista mexicana Fernanda Contreras entra en acción en la primera ronda del WTA 250 Mérida Open AKRON y lo hace contra su similar estadounidense Alycia Parks.

No será un duelo fácil para Contreras, ya que Parks llega al Mérida Open AKRON como campeona del torneo de Lyon, su primer título en el tour de la WTA, y sumado a su posición en el ranking la estadounidense luce como amplia favorita.

Sin embargo, una estadística a favor de Contreras para este partido es que suma dos victorias en la misma cantidad de encuentros contra tenistas de la Unión Americana y Parks todavía no sabe lo que significa ganar en territorio mexicano.

¿Dónde ver el partido de Fernanda Contreras vs Alycia Parks?

El partido entre Fernanda Contreras y Alycia Parks, de la primera ronda del WTA 250 Mérida Open AKRON, comienza a las 20:15 horas (puede empezar más tarde, dependiendo de los juegos previos), tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Star Plus.

Conoce el complejo para el WTA 250 Mérida Open AKRON

Angelina Flores fue la arquitecta encargada de la construcción del complejo deportivo en el Yucatán Country Club, donde se lleva a cabo el WTA 250 Mérida Open AKRON.

Pero no se trató de un reto sencillo para Flores, quien reconoció que para llevarlo a buen puerto tuvo que salir de su zona de confort al mudarse del Estado de México a Mérida.

"Siendo totalmente honesta en un primer momento pensé en decir que no, esto representaba moverme de zona de trabajo, del Estado de México a Mérida, y tal vez descuidar mi trabajo allá, pero también era salir de la zona de confort. Pero me arriesgué y estoy muy contenta. En cuanto a edificaciones deportiva es mi primera experiencia; me gusta mucho el deporte y sabía que tenía que hacerlo algún día y qué mejor momento que aquí”, comentó al respecto.

La arquitecta indicó que se le puso especial atención a los materiales, esto debido a que el Yucatán Country Club tiene la política de usar elementos naturales.

"Pensamos que en las áreas libres podíamos usar pasto sintético, pero eso no va con la temática del club, entonces implementamos gravilla. Tuvimos que apegarnos a lo que dictaba el Country. Incluso el predio no tenía plantas y se pidió implementar palmeras para que se integrara más al fraccionamiento, para que no se viera ajeno al club", explicó.

aar