La fuerte bienvenida de José Ramón a Vanessa Huppenkothen; "nada de bikinis"

Vanessa Huppenkothen es actualmente una de las conductoras estrellas de la cadena estadounidense ESPN y en entrevista con Toño de Valdés, en el canal del periodista deportivo, reveló cómo fue su llegada.

En su primer día los productores de ESPN decidieron ponerla con José Ramón Fernández, quien nunca a simpatizado con Televisa, y la conductora venía de trabajar en dicha empresa.

"No lo conocía, confieso que lo sigo desde que empecé en los medios. Me presentaron en el programa como nueva integrante de ESPN y creo que entre que me quería dar la bienvenida y marcarme que debía saber de lo que hablaba, que no iba a llegar a ponerme un bikini y debía prepararme", contó a su excompañero.

Vanessa Huppenkothen también reconoció que actualmente tienen mucha cercanía y José Ramón le da consejos para que vaya mejorando.

"El ambiente era diferente, nunca fue grosero conmigo y hoy honestamente me da consejos, es muy amable, se volvió como mi papá en ESPN. En el Mundial de 2018 me dio muchos consejos, me cobijó y siempre se portó muy bien", añadió.

¿Cómo fue su salida de Televisa y llegada a ESPN?

La conductora mexicana aseguró que jamás tuvo problemas para salir de Televisa y mencionó que fue como un traspaso de futbol, en el que nadie demandó y todo fue de común acuerdo.

"Con Javier (Alarcón) me tocó estar unos meses. Yo pedía cosas para hacer que no se me estaban otorgando, quería estar en un noticiero y lo pedí mucho tiempo, me ponían a hacer toros y no me gustan. Ya estaba frustrada y estancada, luego me ofrecieron ser conductora del programa 'Hoy', pero los deportes son lo mío. Mi paso a ESPN fue como el de un futbolista del que compran su ficha, todo terminó cordialmente, nadie me corrió ni demandé a nadie", agregó Vanessa Huppenkothen.

