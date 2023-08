Inter Miami vs FC Dallas | Leagues Cup: ¿Qué canal pasa el partido EN VIVO gratis y a qué hora?

Este domingo 6 de agosto el Inter Miami enfrenta el partido de octavos de final de la Leagues Cup ante el FC Dallas, compromiso en el que Lionel Messi buscará llevar a su escuadra a otra aplastante victoria en el torneo.

Luego de vencer 3-1 al Orlando City, con dos goles de Messi, en la ronda de los 32 mejores, el Inter Miami se instaló en los octavos y tiene la mira puesta en cuartos de final.

"La Pulga" tiene 5 goles en sus primeros tres juegos como elemento del cuadro de Florida y ante Dallas puede seguir sumando goles, además de guiar al club hasta la instancias finales de la Leagues Cup.

El partido entre Inter Miami y FC Dallas comienza este domingo 6 de agosto a las 19:30 horas tiempo del centro de México y será transmitido en vivo por la señal de Apple TV y MLS Season Pass.

De la mano de Lionel Messi, otra vez, el Inter Miami obtuvo su tercera victoria en la Leagues Cup al derrotar 3-1 al Orlando City con un doblete del argentino en el DRV PNK Stadium, con lo que selló su pase a los octavos de final del certamen entre clubes de la MLS y la Liga MX.

Messi Cuccittini puso tierra de por medio apenas al séptimo minuto de acción al bajar el balón con el pecho en el área tras un pase de Robert Taylor, para posteriormente fusilar al cancerbero peruano Pedro Gallese.

Josef Martínez le devolvió la ventaja al Inter Miami al minuto 51 al ejecutar con la derecha un penalti luego de que él mismo sufrió una infracción de parte de Antônio Carlos.

El delantero venezolano estuvo a punto de marcar su segunda anotación de la noche al 60’ con un remate de zurda, pero Gallese desvió.

🗣️ César Araújo@OrlandoCitySC with a big equalizer against Inter Miami on the road. #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/QHXqZ6dsDv — Major League Soccer (@MLS) August 3, 2023