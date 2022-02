Israel Adesanya vs Robert Whittaker: En qué canal pasan EN VIVO, UFC 271

El nigeriano Israel Adesanya y el neozelandés Robert Whittaker protagonizarán el combate estelar de la UFC 271; en juego estará el cinturón de peso medio de la compañía.

La esperada revancha entre "The Last Stylebender" y "The Reaper" será en el Toyota Center de Houston, Texas, luego de su primera pelea en UFC 243.

¿En dónde ver Israel Adesanya vs Robert Whittaker?

El combate entre Israel Adesanya y Robert Whittakerse podrá seguir en vivo a través de la cadena Fox Sports y la transmisión inicia en punto de las 21:00 horas del centro de México.

Israel Adesanya y Robert Whittaker superan la báscula

Ambos peleadores superaron la báscula, marcando un peso similar de 184 libras. El campeón indiscutido expone su cetro de nueva cuenta y puede presumir de haberlo defendido ante lo mejor de la división.

Además, en la pelea co-estelar se dará un choque que es garantía de KO, Derrick "The Black Beast" Lewis se enfrenta a la sensación australiana Tai "Bam Bam" Tuivasa en una pelea de pesos pesados.

aar