Jorge Campos le regala miles de pesos a la persona que lo descubrió; ¿quién fue el cazatalentos del 'Inmortal'?

La situación precaria del ex entrenador de Jorge Campos, llegó a oídos del comentarista deportivo por un video de "Su amigo Verraty" que sube historias en TikTok de personas que se encuentran en una mala situación económica, tal es el caso de Don Chava, quien reconoció (tras un par de preguntas) haber vivido en Acapulco, Guerrero y ser entrenador del ex seleccionado nacional en sus inicios.

Don Chava ahora se dedica a recolectar PET y menciona que en buen día puede llegar a ganar hasta 100 pesos, razón por la cual el titular de los videos le siguió la pista y su historia llegó hasta Jorge Campos quien le envió un mensaje grabado y 15 mil pesos para quien fuera su descubridor.

"Chava querido, ¿cómo estás? Soy Jorge Campos, ya escuché que me entrenaste y sí, me entrenaste, yo también me siento orgulloso de que me entrenaste y que pasé por tus fuerzas básicas. Gracias, por eso me llevaste a ese nivel, el mejor portero, saludos", dijo el ex atleta por videomensaje.

El que fuera entrenador del "Inmortal" se dijo emocionado y revela que nunca imaginó que Jorge Campos lo fuera a contactar. Además de la suma que le hizo el analista de Azteca, el contacto entre el creador de contenido y el emblemático portero realizó una colecta que también le fue entregada a Don Chava.

Jorge Campos le roba beso a Juan Pablo Vigón

Jorge Campos dijo en la transmisión de la final de Chivas contra Tigres que quería festejar como Juan Pablo Vigón lo hizo con Sebastián Córdova; se refería a un arriesgado beso.

Campos no se anda con situaciones menores y cumplió la amenaza en el festejo de los felinos, mientras el jugador estaba en entrevista con Azteca Deportes

Vigón lo tomó de la mejor forma y le dijo al "Inmortal" que quitara la mano y le diera un beso bien, se despidieron entre risas y continuó su entrevista.

mmt